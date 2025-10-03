Language
    Himachal News: बीबीएन में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब का जखीरा बरामद; लाइसेंस दिखाने में मालिक विफल

    By Suneel Kumar Sharma Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 01:17 PM (IST)

    बीबीएन में गांधी जयंती पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। सहायक आयुक्त आबकारी एल.सी. चौहान के नेतृत्व में टीम ने स्वाराजमाजरा में एक घर पर छापा मारा और 22 पेटी अवैध शराब जब्त की जिसमें बीयर आईएमएफएल और कंट्री लिकर शामिल थी। स्टोर मालिक आबकारी लाइसेंस पेश करने में विफल रहा जिसके बाद जब्ती की गई।

    स्वाराजमाजरा में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 184.475 लीटर अवैध शराब बरामद

    जागरण संवाददाता, बीबीएन। गांधी जयंती के मौके पर बद्दी में आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। यह कार्रवाई सहायक आयुक्त आबकारी एल.सी. चौहान की अगुवाई में की गई। टीम में एएसटीओ विकास शर्मा, राजेश सिंह और कांस्टेबल अमनदीप शामिल रहे।

    सूचना के आधार पर टीम ने स्वाराजमाजरा, वार्ड नंबर-3 स्थित एक घर पर छापामारी की। मौके पर दो स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में घर का स्टोर खोला गया। तलाशी के दौरान वहां से बीयर, आईएमएफएल और कंट्री लिकर की कुल 22 पेटियां बरामद हुईं, जो चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में बिक्री के लिए रखी गई थीं।

    जब स्टोर मालिक से आबकारी लाइसेंस प्रस्तुत करने को कहा गया तो वह कोई वैध दस्तावेज दिखाने में असफल रहा। इस पर मौके पर ही जब्ती मेमो तैयार किया गया। बरामद की गई शराब में किंगफिशर 36 बोतलें, बडवाइजर 12 बोतलें, ऑल सीजन व्हिस्की – 23 पिंट, 34 निप, रॉयल स्टैग – 17 क्वार्ट, 12 पिंट, 58 निप, इम्पीरियल ब्लू – 63 निप, ब्लेंडर प्राइड – 12 क्वार्ट, आइकॉनिक व्हिस्की – 22 निप, शोकिन संत्रा – 17 क्वार्ट, 150 निप, पटियाला संत्रा एचपी – 48 पिंट।

    विभाग की टीम ने बताया कि जब्त की गई सामग्री में चडीगढ़ बिक्री के लिए आईएमएफएल : 96.025 लीटर, यू.टी. बिक्री हेतु कंट्री लिकर : 41.250 लीटर , हिमाचल बिक्री हेतु कंट्री लिकर : 18.000 बल्क लीटर, यू.टी. बिक्री हेतु बीयर : 31.200 लीटर पाई गई। 