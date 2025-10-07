बद्दी में अवैध खनन माफिया का पर्दाफाश, JCB जब्त होने के बाद दो आरोपी गिरफ्तार; पुलिसकर्मी को अगवा करने की थी साजिश

पुलिस ने अवैध खनन के मामले में पांच दिन बाद सफलता हासिल की है। खनन माफिया ने एक पुलिसकर्मी को अगवा करने और धमकाने का प्रयास किया था। पुलिस ने जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया है और दो आरोपियों - जेसीबी मालिक प्रदीप कुमार और ऑपरेटर मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ जारी है कि मशीन कब से अवैध खनन में इस्तेमाल हो रही थी।

जागरण संवाददाता, सोलन। पुलिस थाना मनपुरा के तहत दो अक्टूबर को दर्ज एक मामले में पुलिस को अब करीब पांच दिन बाद सफलता मिली है। मामला अवैध खनन कारोबार से जुड़ा है, जिसमें खनन माफिया ने पुलिस कर्मी को भी गाड़ी में ही उठा कर उसे अगवा करने और धमकाने का काम किया था।

उसके बाद वह फरार हो गया था, अब पुलिस के हाथ गाड़ी का चालक व मालिक दोनों हाथ लग गए हैं। पुलिस ने वाहनों को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि टीम ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी मशीन को बरामद किया है, जो बिना अनुमति खनन कार्य में प्रयुक्त की जा रही थी।

यह कार्रवाई थाना मानपुरा में दर्ज किया गया है, जो माइनिंग एक्ट तथा मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आता है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान प्रदीप कुमार उर्फ दीपु पुत्र पम्मी, निवासी गांव खोल बेड़ी डाकघर मनपुरा तहसील बद्दी, उम्र 25 वर्ष जेसीबी का मालिक तथा दूसरा मुकेश कुमार उर्फ नानू पुत्र प्रवीण कुमार निवासी गांव ढेला डाकघर लोधीमाजरा तहसील बद्दी जिला सोलन उम्र 21 वर्ष जेसीबी ऑपरेटर के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार दोनों आरोपितों को नियमानुसार गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह मशीन कब से और कहां-कहां अवैध खनन में प्रयुक्त की जा रही थी। गौरतलब है कि इससे पहले भी इसी मामले में एक अन्य आरोपित मदन लाल उर्फ मनीष पुत्र कृष्ण कुमार निवासी गांव हांडाकुंडी पोस्ट ऑफिस मनपुरा तहसील बद्दी जिला सोलन उम्र 21 वर्ष को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

आरोपित को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया था, जिसके दौरान महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे थे। इन्हीं तथ्यों के आधार पर पुलिस ने अब जेसीबी मशीन को बरामद किया है। थाना मनपुरा पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जा रही है।