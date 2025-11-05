Language
    हिमाचल के सरकारी स्कूल में बच्चे की पिटाई, टीचर ने फोन कर बताया चांटा मारने से लग गई; सहपाठी बोले- लोहे की स्केल से मारा

    By Neha Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 05:05 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक सरकारी स्कूल में शिक्षक द्वारा छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि शिक्षक ने लोहे की स्केल से बच्चे को मारा, जिससे उसके सिर से खून निकला। परिजनों ने शिक्षिका पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है और मामले की जांच की मांग की है। 

    सोलन के सरकारी स्कूल में स्केल से वार से आया बच्चे को जख्म।

    संवाद सहयोगी, सोलन। हिमाचल प्रदेश में शिमला और चंबा के बाद अब सोलन जिले में सरकारी स्कूल में बच्चे की पिटाई का मामला सामने आया है। सोलन के राजकीय प्राथमिक पाठशाला गाईघाट में शिक्षक द्वारा चौथी कक्षा के छात्र को लोहे की स्केल से मारे जाने का आरोप लगा है। 

    घटना में बच्चे के सिर से खून निकल आया। यह घटना मंगलवार को हुई बताई जा रही है, जबकि परिवार के सदस्य बुधवार को घायल छात्र को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन लेकर पहुंचे। 

    शिक्षिका ने फोन कर बताया चांटा मारने से चोट लग गई

    पीड़ित छात्र की मां शोभा ठाकुर ने बताया कि उन्हें स्कूल से आरोपित शिक्षिका ने फोन पर सूचना दी कि उनके बेटे शिवांश को चांटा मारा है और उसे चोट लग गई है। जब वह स्कूल पहुंचीं तो अन्य बच्चों ने बताया कि शिक्षक ने लोहे की स्केल से वार किया था, जिससे शिवांश के सिर से खून बहने लगा। खून अधिक बहने पर उसे नल के पास ले जाकर पानी से धोया गया। 

    स्कूल प्रशासन बोला, खिड़की से लग गई

    शोभा ठाकुर ने बताया कि स्कूल प्रशासन ने पहले कहा कि बच्चे को खिड़की से चोट लगी है, लेकिन साथी छात्रों के बयान इसके विपरीत हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इससे पहले भी वह बच्चे के साथ हो रही मारपीट की शिकायत स्कूल को कर चुकी थीं, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। 

    अब उन्होंने आरोपित शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले की जानकारी मिलते ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने घटना की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। 

    प्रिंसिपल को रिपोर्ट सौंपने को कहा : उपनिदेशक

    उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा सोलन मोहिंद्र चंद पिरटा ने बताया कि बीओ और स्कूल के प्रिंसिपल को इस घटना पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित शिक्षक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।