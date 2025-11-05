हिमाचल के सरकारी स्कूल में बच्चे की पिटाई, टीचर ने फोन कर बताया चांटा मारने से लग गई; सहपाठी बोले- लोहे की स्केल से मारा

संवाद सहयोगी, सोलन। हिमाचल प्रदेश में शिमला और चंबा के बाद अब सोलन जिले में सरकारी स्कूल में बच्चे की पिटाई का मामला सामने आया है। सोलन के राजकीय प्राथमिक पाठशाला गाईघाट में शिक्षक द्वारा चौथी कक्षा के छात्र को लोहे की स्केल से मारे जाने का आरोप लगा है।



घटना में बच्चे के सिर से खून निकल आया। यह घटना मंगलवार को हुई बताई जा रही है, जबकि परिवार के सदस्य बुधवार को घायल छात्र को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन लेकर पहुंचे।

शिक्षिका ने फोन कर बताया चांटा मारने से चोट लग गई पीड़ित छात्र की मां शोभा ठाकुर ने बताया कि उन्हें स्कूल से आरोपित शिक्षिका ने फोन पर सूचना दी कि उनके बेटे शिवांश को चांटा मारा है और उसे चोट लग गई है। जब वह स्कूल पहुंचीं तो अन्य बच्चों ने बताया कि शिक्षक ने लोहे की स्केल से वार किया था, जिससे शिवांश के सिर से खून बहने लगा। खून अधिक बहने पर उसे नल के पास ले जाकर पानी से धोया गया।

स्कूल प्रशासन बोला, खिड़की से लग गई शोभा ठाकुर ने बताया कि स्कूल प्रशासन ने पहले कहा कि बच्चे को खिड़की से चोट लगी है, लेकिन साथी छात्रों के बयान इसके विपरीत हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इससे पहले भी वह बच्चे के साथ हो रही मारपीट की शिकायत स्कूल को कर चुकी थीं, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई।