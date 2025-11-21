VIDEO: हिमाचल में मारपीट का मामला सुलझाने पहुंची पुलिस पर ईंट और पत्थरों से हमला, जान बचाकर भागे पुलिसकर्मी

जागरण संवाददाता, बीबीएन। नालागढ़ के गांव खेड़ा में शराब ठेके के पास हुई मारपीट की शिकायत पर पहुंचे दो पुलिस कर्मचारियों पर नशे में धुत दो व्यक्तियों ने हमला कर दिया। शिकायत मिलते पर पहुंचे पुलिस कर्मचारियों पर दीपक ठाकुर उर्फ दीपू और श्याम सिंह उर्फ श्यामा निवासी गांव खेड़ा ने गालीगलौज कर बोतल, ईंट व पत्थर व डंडों से हमला कर दिया।

हमले में पुलिस का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया तथा आरोपितों ने बाद में थाना प्रवेश द्वार को भी नुकसान पहुंचाया। घटना की गंभीरता से लेते हुए बद्दी पुलिस ने दोनों आरोपितों को काबू कर लिया। घायल पुलिस कर्मियों को तत्काल प्राथमिक उपचार दिया गया।