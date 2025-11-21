VIDEO: हिमाचल में मारपीट का मामला सुलझाने पहुंची पुलिस पर ईंट और पत्थरों से हमला, जान बचाकर भागे पुलिसकर्मी
हिमाचल प्रदेश में एक हैरान कर देने वाली घटना में, मारपीट की शिकायत पर पहुंचे पुलिस दल पर स्थानीय लोगों ने ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया। पुलिसकर्मियों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, बीबीएन। नालागढ़ के गांव खेड़ा में शराब ठेके के पास हुई मारपीट की शिकायत पर पहुंचे दो पुलिस कर्मचारियों पर नशे में धुत दो व्यक्तियों ने हमला कर दिया। शिकायत मिलते पर पहुंचे पुलिस कर्मचारियों पर दीपक ठाकुर उर्फ दीपू और श्याम सिंह उर्फ श्यामा निवासी गांव खेड़ा ने गालीगलौज कर बोतल, ईंट व पत्थर व डंडों से हमला कर दिया।
हमले में पुलिस का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया तथा आरोपितों ने बाद में थाना प्रवेश द्वार को भी नुकसान पहुंचाया। घटना की गंभीरता से लेते हुए बद्दी पुलिस ने दोनों आरोपितों को काबू कर लिया। घायल पुलिस कर्मियों को तत्काल प्राथमिक उपचार दिया गया।
सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस ड्यूटी में बाधा डालने और हमले के आरोप में दोनों आरोपितों के विरुद्ध थाना मानपुरा में मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपित पुलिस हिरासत में हैं और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। एसपी बद्दी विनोद धीमान ने कहा कि मामले की जांच जारी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।