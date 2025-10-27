Himachal: सोलन में नशा तस्कर की 6.34 करोड़ की संपत्ति जब्त, नशे से बनाया पांच मंजिला भवन, खरीदी गाड़ियां और ज्वेलरी

संवाद सहयोगी, सोलन। हिमाचल प्रदेश की जिला सोलन पुलिस ने नशे के कारोबार में सलिंप्त आरोपितों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त किया है। पिछले एक साल में एनडीपीएस एक्ट के तहत वित्तीय छानबीन में 37 आरोपितों की 15 करोड़ रुपये से ज्यादा की चल-अचल संपतियों को जब्त किया जा चुका है।

कुनिहार में संपत्ति की जब्त इसी कड़ी में जिला पुलिस की ओर से एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस थाना कुनिहार में दर्ज किए गए एक मामले में की जा रही आर्थिक छानबीन के दौरान संलिप्त आरोपितों की 6.34 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियों को जब्त किया गया है।

तीन जिलों में फैला था तस्करी का जाल जानकारी के अनुसार पुलिस थाना कुनिहार में एनडीपीएस एक्ट की धारा 18,20 में दर्ज मामले में कुनिहार क्षेत्र में काफी सालों से एक कुख्यात नशा तस्कर धनीराम उर्फ़ गलू कुनिहार, सोलन, अर्की दाड़लाघाट, बिलासपुर, शिमला आदि क्षेत्रों में नशा तस्करी में सक्रिय था। वह इन क्षेत्रों में लोगों को नशे के सामान की सप्लाई कर रहा था।

अफीम और चरस सहित गिरफ्तार किया था आरोपित पुलिस पिछले डेढ़ साल से इसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने उसको 18 सितंबर को उसके रिहायशी मकान व होमस्टे में दबिश देकर 1.624 किलोग्राम अफीम व 1.622 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था।

छोटे-मोटे काम से कमाता था 18 हजार रुपये एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि आरोपित ने ड्रग्स के अवैध कारोबार से अपने व परिवार के सदस्यों के नाम पर काफी अधिक संपति अर्जित की है, जिस पर उसकी छानबीन की गई। जांच में पाया गया कि धनीराम किसी प्रकार तरह का काम धंधा नहीं करता था। वह छोटे मोटे तरीके से साल में कुल 18 हजार रुपये ही कमाता था।

नशा तस्करी से बनाया पांच मंजिला मकान, खरीदी गाड़ियां व ज्वेलरी आरोपित ने लंबे समय से नशा तस्करी करके न सिर्फ अपने नाम पर बल्कि अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर भी अधिक संपति अर्जित की, जिनमें आलीशान पांच मंजिला मकान का निर्माण, रेस्टोरेंट व होम स्टे का निर्माण, संचालन कमर्शियल व्हीकल्स जैसे जेसीबी, टिप्पर और अन्य गाड़ियां, सोने के गहने और बैंक अकाउंट में कैश आदि की अवैध संपतियां अर्जित की हैं।