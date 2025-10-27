Himachal: सोलन में नशा तस्कर की 6.34 करोड़ की संपत्ति जब्त, नशे से बनाया पांच मंजिला भवन, खरीदी गाड़ियां और ज्वेलरी
सोलन पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 6.34 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की है। आरोपी धनीराम उर्फ गल्लू, जो कुनिहार, सोलन, और शिमला में नशा तस्करी में सक्रिय था, को अफीम और चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि उसने नशे के कारोबार से पांच मंजिला मकान, गाड़ियां और गहने जैसी संपत्ति बनाई। उसके बैंक खातों में भी करोड़ों का लेनदेन पाया गया।
संवाद सहयोगी, सोलन। हिमाचल प्रदेश की जिला सोलन पुलिस ने नशे के कारोबार में सलिंप्त आरोपितों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त किया है। पिछले एक साल में एनडीपीएस एक्ट के तहत वित्तीय छानबीन में 37 आरोपितों की 15 करोड़ रुपये से ज्यादा की चल-अचल संपतियों को जब्त किया जा चुका है।
कुनिहार में संपत्ति की जब्त
इसी कड़ी में जिला पुलिस की ओर से एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस थाना कुनिहार में दर्ज किए गए एक मामले में की जा रही आर्थिक छानबीन के दौरान संलिप्त आरोपितों की 6.34 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियों को जब्त किया गया है।
तीन जिलों में फैला था तस्करी का जाल
जानकारी के अनुसार पुलिस थाना कुनिहार में एनडीपीएस एक्ट की धारा 18,20 में दर्ज मामले में कुनिहार क्षेत्र में काफी सालों से एक कुख्यात नशा तस्कर धनीराम उर्फ़ गलू कुनिहार, सोलन, अर्की दाड़लाघाट, बिलासपुर, शिमला आदि क्षेत्रों में नशा तस्करी में सक्रिय था। वह इन क्षेत्रों में लोगों को नशे के सामान की सप्लाई कर रहा था।
अफीम और चरस सहित गिरफ्तार किया था आरोपित
पुलिस पिछले डेढ़ साल से इसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने उसको 18 सितंबर को उसके रिहायशी मकान व होमस्टे में दबिश देकर 1.624 किलोग्राम अफीम व 1.622 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था।
छोटे-मोटे काम से कमाता था 18 हजार रुपये
एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि आरोपित ने ड्रग्स के अवैध कारोबार से अपने व परिवार के सदस्यों के नाम पर काफी अधिक संपति अर्जित की है, जिस पर उसकी छानबीन की गई। जांच में पाया गया कि धनीराम किसी प्रकार तरह का काम धंधा नहीं करता था। वह छोटे मोटे तरीके से साल में कुल 18 हजार रुपये ही कमाता था।
नशा तस्करी से बनाया पांच मंजिला मकान, खरीदी गाड़ियां व ज्वेलरी
आरोपित ने लंबे समय से नशा तस्करी करके न सिर्फ अपने नाम पर बल्कि अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर भी अधिक संपति अर्जित की, जिनमें आलीशान पांच मंजिला मकान का निर्माण, रेस्टोरेंट व होम स्टे का निर्माण, संचालन कमर्शियल व्हीकल्स जैसे जेसीबी, टिप्पर और अन्य गाड़ियां, सोने के गहने और बैंक अकाउंट में कैश आदि की अवैध संपतियां अर्जित की हैं।
बैंक खातों में तीन करोड़ से ज्यादा का लेनदेन
जिला पुलिस द्वारा आरोपित धनीराम की छह करोड़, 34 लाख रुपये से ज्यादा की इन अवैध संपतियों को जब्त कर लिया गया है। जांच में यह भी पाया गया कि उसके विभिन्न बैंक खातों में पिछले कुछ सालों में ही तीन करोड़ रुपये से ज्यादा का लेनदेन होना पाया गया है।
धर्मपुर व अर्की में भी मामले दर्ज
उस पर मादक पदार्थ के इस मामले के अतिरिक्त भी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दो अन्य मामले भी पुलिस थाना धर्मपुर व थाना अर्की में पंजीकृत है। इन दोनों मामलों में भी उसके कब्जे से कुल 845 ग्राम चरस, 82 ग्राम अफीम और एक लाख रुपये नकद बरामद हुए थे। उसके खिलाफ महिलाओं के प्रति क्रूरता व एक मामला महिला से छेड़छाड़ के दर्ज होने भी पाए गए है।
