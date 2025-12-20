हरियाणा BJP अध्यक्ष बड़ौली के दुष्कर्म मामले की सुनवाई टली, अब 31 दिसंबर को होगी हियरिंग

जागरण संवाददाता, सोलन। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और गायक राकी मित्तल के विरुद्ध कथित दुष्कर्म मामले में सुनवाई शुक्रवार को टल गई। अब इस मामले में 31 दिसंबर को सुनवाई होगी। पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर कसौली कोर्ट में शुक्रवार को इन कैमरा सुनवाई होनी थी, जिसके लिए केवल पक्ष-विपक्ष सहित जज के अलावा कमरे में और किसी को आने की अनुमति नहीं थी। कोर्ट में अधिक व्यस्तता के चलते सुनवाई टाल दी।

यह मामला 13 दिसंबर 2024 से जुड़ा है। बीते वर्ष दिसंबर में मोहन लाल बड़ौली व राकी मित्तल के विरुद्ध दिल्ली निवासी एक महिला ने कसौली पुलिस थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि जुलाई 2023 में वह सहेली व बास अमित बिंदल के साथ कसौली घूमने आई थी। इस दौरान उनकी मुलाकात मोहन लाल बड़ौली व राकी मित्तल से हुई। वहां उन्होंने अपने कमरे में बुलाया और उसे नौकरी व माडल बनाने का झांसा देकर दुष्कर्म किया।

डेढ़ साल बाद हुई थी शिकायत करीब डेढ़ साल बाद इसकी शिकायत हुई थी। पुलिस ने महिला के साथ जाकर होटल में छानबीन की थी। महिला को मेडिकल के लिए भी ले जाया गया, लेकिन उसने इसके लिए असहमति जताई थी। पुलिस ने हरियाणा जाकर दोनों आरोपितों से पूछताछ की थी। महिला ने कोर्ट के माध्यम से पुलिस से मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, जिसको पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दिया था।