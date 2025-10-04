Language
    नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका! अर्की ITI में 8 अक्टूबर को लगेगा रोजगार मेला

    By Yogesh Chauhan Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 02:37 PM (IST)

    अर्की आईटीआई में 8 अक्तूबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है जिसमें कई प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी। स्थानीय विधायक संजय अवस्थी के प्रयासों से संभव इस मेले में लगभग 100 पदों पर भर्ती की जाएगी। मैट्रिक से लेकर बी.टेक डिग्री धारक युवा भाग ले सकते हैं और चयनित उम्मीदवारों को 16500 रुपये तक का वेतन मिलेगा।

    अर्की आईटीआई में 8 अक्टूबर को रोजगार मेला

    संवाद सहयोगी, अर्की। उपमंडल अर्की के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में आगामी 8 अक्तूबर को रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न नामी कंपनियों द्वारा लगभग 100 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

    संस्थान प्रबंधन कमेटी के चेयरमैन विनोद कंवर ने बताया कि यह जॉब फेयर स्थानीय विधायक संजय अवस्थी के प्रयासों से संभव हो पाया है, जिसके लिए संस्थान और युवाओं की ओर से उनका आभार व्यक्त किया गया है।

    इस रोजगार मेला में एम्फोर्स ऑटोटेक लिमिटेड झाड़ माजरी एम्ब्रोस ऑटोमोटिव प्रा. लि. बद्दी, एमटी ऑटोक्राफ्ट बरोटीवाला, हिम इंजीनियरिंग बद्दी, ग्रोएल, ग्रॉए एंड वेल बरोटीवाला, मनीष फार्मास्यूटिकल्स झर्माजड़ी, बीटा ड्रग बद्दी, पेंगुइन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नालागढ़, एस्सेल प्रोपैक नालागढ़ और खोसला इन्वोपैक झाड़ माजरी जैसी कंपनियां भाग लेंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रधानाचार्य एवं डीडीओ अजय कुमार ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थियों को सुबह 10 बजे संस्थान परिसर में सभी आवश्यक दस्तावेजों (शैक्षणिक प्रमाण पत्र, रिज्यूमे, पासपोर्ट साइज फोटो आदि) सहित उपस्थित होना होगा। उन्होंने कहा कि यह अवसर युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में एक मजबूत कदम प्रदान करेगा।

    इस अवसर पर मैट्रिक, 10+2, आईटीआई, डिप्लोमा और बी.टेक धारक अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा। चयनित उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर 12,750 रुपये से 16,500 रुपये तक का वेतनमान और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी।

    संस्थान प्रबंधन कमेटी ने उम्मीद जताई है कि इस जॉब फेयर से क्षेत्र के कई युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा और यह पहल उनके भविष्य को संवारने में मील का पत्थर साबित होगी।