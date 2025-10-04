नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका! अर्की ITI में 8 अक्टूबर को लगेगा रोजगार मेला

संवाद सहयोगी, अर्की। उपमंडल अर्की के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में आगामी 8 अक्तूबर को रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न नामी कंपनियों द्वारा लगभग 100 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

संस्थान प्रबंधन कमेटी के चेयरमैन विनोद कंवर ने बताया कि यह जॉब फेयर स्थानीय विधायक संजय अवस्थी के प्रयासों से संभव हो पाया है, जिसके लिए संस्थान और युवाओं की ओर से उनका आभार व्यक्त किया गया है।

इस रोजगार मेला में एम्फोर्स ऑटोटेक लिमिटेड झाड़ माजरी एम्ब्रोस ऑटोमोटिव प्रा. लि. बद्दी, एमटी ऑटोक्राफ्ट बरोटीवाला, हिम इंजीनियरिंग बद्दी, ग्रोएल, ग्रॉए एंड वेल बरोटीवाला, मनीष फार्मास्यूटिकल्स झर्माजड़ी, बीटा ड्रग बद्दी, पेंगुइन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नालागढ़, एस्सेल प्रोपैक नालागढ़ और खोसला इन्वोपैक झाड़ माजरी जैसी कंपनियां भाग लेंगी।