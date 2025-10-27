'सरकारी नौकरी में हो, ढंग से एक्ट करो वरना...', छठ पूजा की छुट्टी पर दून MLA और शिक्षक के बीच सोशल मीडिया पर जंग
दून के विधायक राम कुमार चौधरी और शिक्षक जसवंत राय के बीच सोशल मीडिया पर छठ पूजा की छुट्टी को लेकर विवाद हो गया। शिक्षक ने विकास पर सवाल उठाए, जिसके जवाब में विधायक ने उन्हें चेतावनी दी। इस घटना ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा छेड़ दी है, लोग विधायक और शिक्षक के बयानों पर अपनी राय रख रहे हैं।
जागरण संवाददाता, बीबीएन। दून विधानसभा के विधायक राम कुमार चौधरी और बद्दी के सरकारी शारीरिक शिक्षा शिक्षक जसवंत राय के बीच सोशल मीडिया पर चली तीखी तकरार ने स्थानीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है।
विवाद की शुरुआत तब हुई जब विधायक की ओर से प्रवासी वर्ग समुदाय के प्रमुख पर्व छठ पूजा के अवसर पर छुट्टी की अधिसूचना जारी की गई, कुछ लोगों ने इसका स्वागत किया, जबकि कुछ ने आलोचना की।
इस पर बद्दी स्कूल में तैनात जसवंत राय ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर कहा कि यह छुट्टी कोई नई बात नहीं है और विकास व सड़क-सुविधाओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है।
जवाब में विधायक ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि प्रदेश के किसी औद्योगिक इलाके में पहले छठ की छुट्टी नहीं हुई है और यदि हुई है तो अधिसूचना भेजकर बताएं।
उन्होंने टिप्पणीकर्ता को सरकारी नौकरी में “जरा ढंग से बर्ताव” करने की हिदायत देते हुए अपनी बात खत्म की, जिसका शिक्षक ने पलटकर कड़ा जवाब दिया और कहा, “विधायक जी क्या सरकारी नौकरी वाला विकास की बात नहीं कर सकता, आप क्या मुझे फांसी करवा दोगे?”
यह मामला स्थानीय लोगों में चिंता और चर्चा का विषय बन गया है, एक ओर कुछ लोग विधायक के चुटीले अंदाज को सामान्य बता रहे हैं, तो दूसरी ओर कई शिक्षा तथा प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े लोग सार्वजनिक मंचों पर शिक्षकों के साथ एहतियात और सम्मान की अपील कर रहे हैं।
विधायक राम कुमार चौधरी ने छठ-छुट्टी की अधिसूचना जारी की; कुछ लोगों ने इसका स्वागत, कुछ ने आलोचना की। बद्दी स्कूल के शारीरिक शिक्षक जसवंत राय ने टिप्पणी कर कहा कि यह छुट्टी नई नहीं है और विकास मुद्दों पर भी ध्यान चाहिए।
विधायक ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि किसी औद्योगिक क्षेत्र में पहले यह छुट्टी हुई हो तो अधिसूचना भेजें; साथ ही शिक्षक को “जरा ढंग से बर्ताव” करने की बात कही और चेतावनी नुमा टिप्पणी की। शिक्षक ने रवैए पर तीखा प्रतिक्रियात्मक जवाब दिया, विवाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
