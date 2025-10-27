'सरकारी नौकरी में हो, ढंग से एक्ट करो वरना...', छठ पूजा की छुट्टी पर दून MLA और शिक्षक के बीच सोशल मीडिया पर जंग

जागरण संवाददाता, बीबीएन। दून विधानसभा के विधायक राम कुमार चौधरी और बद्दी के सरकारी शारीरिक शिक्षा शिक्षक जसवंत राय के बीच सोशल मीडिया पर चली तीखी तकरार ने स्थानीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है।

विवाद की शुरुआत तब हुई जब विधायक की ओर से प्रवासी वर्ग समुदाय के प्रमुख पर्व छठ पूजा के अवसर पर छुट्टी की अधिसूचना जारी की गई, कुछ लोगों ने इसका स्वागत किया, जबकि कुछ ने आलोचना की।

इस पर बद्दी स्कूल में तैनात जसवंत राय ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर कहा कि यह छुट्टी कोई नई बात नहीं है और विकास व सड़क-सुविधाओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

जवाब में विधायक ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि प्रदेश के किसी औद्योगिक इलाके में पहले छठ की छुट्टी नहीं हुई है और यदि हुई है तो अधिसूचना भेजकर बताएं।

उन्होंने टिप्पणीकर्ता को सरकारी नौकरी में “जरा ढंग से बर्ताव” करने की हिदायत देते हुए अपनी बात खत्म की, जिसका शिक्षक ने पलटकर कड़ा जवाब दिया और कहा, “विधायक जी क्या सरकारी नौकरी वाला विकास की बात नहीं कर सकता, आप क्या मुझे फांसी करवा दोगे?”