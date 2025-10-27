हिमाचल में तस्करों को 'वर्दी' का खौफ नहीं, पुलिस कर्मचारियों पर की कार चढ़ाने की कोशिश, ASI की टांग में आई चोट

संवाद सहयोगी, दाड़लाघाट। पुलिस थाना दाड़लाघाट के एएसआइ प्रदीप कुमार सहित पुलिसकर्मियों पर गश्त के दौरान कार चढ़ाने की कोशिश की गई। इससे एएसआइ की टांग में चोट आई है। एएसआइ प्रदीप कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार एएसआइ प्रदीप पुलिस दल के साथ गश्त पर दाड़लाघाट, पारनू, चाखड़, बुघार व नवगांव की ओर रवाना हुए थे।

इस दौरान जब पुलिस दल पारनू-चाखड़ सड़क पर था तो सूचना मिली कि सफेद रंग की कार (एचपी-11बी-2540) में शराब की अवैध पेटियां हैं। बताया कि कार सवार कंसवाला से बुघार की ओर आ रहा है और जिसे अनिल निवासी दाड़लाघाट चला रहा है।