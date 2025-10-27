हिमाचल में तस्करों को 'वर्दी' का खौफ नहीं, पुलिस कर्मचारियों पर की कार चढ़ाने की कोशिश, ASI की टांग में आई चोट
दाड़लाघाट में गश्त कर रही पुलिस टीम पर एक कार चालक ने जानलेवा हमला किया। अवैध शराब की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने एएसआई प्रदीप कुमार को टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी अनिल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
संवाद सहयोगी, दाड़लाघाट। पुलिस थाना दाड़लाघाट के एएसआइ प्रदीप कुमार सहित पुलिसकर्मियों पर गश्त के दौरान कार चढ़ाने की कोशिश की गई। इससे एएसआइ की टांग में चोट आई है। एएसआइ प्रदीप कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार एएसआइ प्रदीप पुलिस दल के साथ गश्त पर दाड़लाघाट, पारनू, चाखड़, बुघार व नवगांव की ओर रवाना हुए थे।
इस दौरान जब पुलिस दल पारनू-चाखड़ सड़क पर था तो सूचना मिली कि सफेद रंग की कार (एचपी-11बी-2540) में शराब की अवैध पेटियां हैं। बताया कि कार सवार कंसवाला से बुघार की ओर आ रहा है और जिसे अनिल निवासी दाड़लाघाट चला रहा है।
थोड़ी देर बाद उक्त कार को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय पहले पीछे की और फिर तेज गति से आगे बढ़ाते हुए पुलिसकर्मियों को टक्कर मारने की कोशिश की।
इस दौरान एएसआइ प्रदीप कुमार की बाईं टांग में चोट लग गई। कार चालक की पहचान अनिल निवासी दाड़लाघाट के रूप में हुई। कार में एक अन्य व्यक्ति भी सवार था, जिसकी पहचान नहीं हो सकी। एएसआइ का आरोप है कि आरोपितों ने पुलिसकर्मियों को जानबूझकर चोट पहुंचाकर कर्तव्य निर्वहन में बाधा उत्पन्न की। डीएसपी दाड़लाघाट संदीप शर्मा ने बताया कि पुलिस थाना दाड़लाघाट में मामला दर्ज कर लिया है।
