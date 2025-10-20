Language
    सोलन में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, नशे की ओवरडोज से मौत की आशंका

    By Suneel Kumar Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 06:18 AM (IST)

    नाहन के ढाब्बो मोहल्ला में पांवटा साहिब के 25 वर्षीय अनुराग का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। पुलिस को स्थानीय लोगों ने बावड़ी की छत पर शव की सूचना दी। प्रारंभिक जांच में नशे की ओवरडोज से मौत की आशंका है। युवक पहले नशा मुक्ति केंद्र में भी भर्ती था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

    Hero Image

    नाहन: युवक की संदिग्ध मौत, नशे की आशंका

    जागरण संवाददाता, नाहन। नाहन शहर के ढाब्बो मोहल्ला में रविवार को पांवटा साहिब के युवक का संदिग्ध हालात में शव मिला है। स्थानीय लोगों ने बावड़ी की छत पर युवक का शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। नाहन सदर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। युवक की पहचान 25 वर्षीय अनुराग पुत्र विजेंद्र निवासी भुंगरन (शिवपुर) तहसील पांवटा साहिब के रूप में हुई है।

    पुलिस की प्रारंभिक जांच में युवक की मौत नशे की ओवरडोज से होना माना जा रहा है। यह युवक उत्तराखंड के एक नशा मुक्ति केंद्र में भी भर्ती रह चुका था। युवक नाहन कैसे पहुंचा इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है।

    पुलिस अधीक्षक सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि युवक का मोबाइल फोन व सामान कब्जे में लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का पता चले सकेगा। प्रारंभिक जांच में नशे की लत को एक संभावित कारण माना जा रहा है।