सोलन में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, नशे की ओवरडोज से मौत की आशंका

जागरण संवाददाता, नाहन। नाहन शहर के ढाब्बो मोहल्ला में रविवार को पांवटा साहिब के युवक का संदिग्ध हालात में शव मिला है। स्थानीय लोगों ने बावड़ी की छत पर युवक का शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। नाहन सदर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। युवक की पहचान 25 वर्षीय अनुराग पुत्र विजेंद्र निवासी भुंगरन (शिवपुर) तहसील पांवटा साहिब के रूप में हुई है।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में युवक की मौत नशे की ओवरडोज से होना माना जा रहा है। यह युवक उत्तराखंड के एक नशा मुक्ति केंद्र में भी भर्ती रह चुका था। युवक नाहन कैसे पहुंचा इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है।