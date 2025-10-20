बद्दी हत्याकांड का आरोपी तीन दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर, 50 हजार का इनाम किया गया घोषित
बद्दी के साईं क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है और सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखने का वादा किया है। हत्या का कारण प्रेम विवाह बताया जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया था। पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है।
जागरण संवाददाता, बीबीएन। दून विधानसभा के पहाड़ी क्षेत्र साईं में युवक की गोली मारकर हत्या मामले में तीन दिन बाद भी आरोपित की गिरफ़्तारी नहीं हो पाई है। बद्दी पुलिस ने आरोपी पर अब 50 हजार रूपये का ईनाम घोषित कर दिया है। बद्दी पुलिस ने आरोपी की सूचना देने वाले को ईनाम राशि और उसकी पहचान गोपनीय रखने का दावा किया है। यह कदम आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ़्तारी के लिए उठाया गया है।
बीते शुक्रवार को आरोपी साले सुरेश कुमार उर्फ अक्कू निवासी खाली ने अपने ही जीजा सोहन लाल निवासी खाली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या का कारण इंटरकास्ट शादी बताया जा रहा है। बीते दिन शनिवार को भी ग्रामवासियों व परिजनों ने आरोपी की गिरफ़्तारी न होने पर बद्दी-साईं मार्ग तो साईं में चार से पाँच घंटों के लिए चक्का जाम कर दिया था जिसके कारण काफ़ी देर तक आवाजाही भी प्रभावित रही। वहीं मौके की स्थिति संभालने के लिए ज़िला बद्दी पुलिस अधीक्षक विनोद धीमान को जाना पड़ा था और आश्वासन दिया था कि आरोपी कि जल्द गिरफ्तार कर सख़्त से सख़्त सजा दिलवाई जाएगी जिसके बाद ही ग्रामीणों ने चक्का जाम हटाया था।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुरेश कुमार उर्फ अक्कू निवासी खाली ने कार के पास आकर कुछ कहा और जैसे ही सोहन लाल ने गाड़ी का शीशा नीचे किया, उसने अचानक गन निकालकर गोली दाग दी। गोली उनके बाजू और छाती में जा लगी और सोहन लाल वहीं सीट पर गिर पड़ा। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। घटना के बाद फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।
शादी के विरोध में थे लड़की के घरवाले
बताया जा रहा है कि पूर्व उपप्रधान ने सुरेश की बड़ी बहन के साथ घरवालों के विरोध के बावजूद भागकर शादी की। एक साल पहले शादी हुई और शादी के बाद सोहनलाल घर नहीं आता था। अपनी पत्नी के साथ वह बद्दी में किराये के मकान में रहता था। सोहन लाल के परिवार को लड़की से कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन सुरेश कुमार के परिजन नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी दूसरी जाति में शादी करे। एक साल पहले सोहन लाल सुरेश कुमार की बहन को भगाकर ले गया था। बाद में उसने कोर्ट मैरिज कर ली थी।
चार टीमें दे रही दबिश
एसपी बद्दी में एएसपी अशोक वर्मा के नेतृत्व में चार टीमों का गठन किया है जो कि लगातार आरोपी की गिरफ़्तारी के लिए आस पास के एरिया में दबिश दे रही है और जल्द ही आरोपी की गिरफ़्तारी का दावा किया जा रहा है। एसपी बद्दी विनोद धीमान का कहना है कि आरोपी पर 50 हजार का ईनाम घोषित किया है और जो भी सूचना देगा उसकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी।
