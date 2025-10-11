हिमाचल में युवती से दुष्कर्म का प्रयास, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल का भाई गिरफ्तार
सोलन में एक 25 वर्षीय युवती ने 81 वर्षीय चिकित्सक राम कुमार बिंदल पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया है। आरोपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का भाई है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी चिकित्सक को गिरफ्तार कर लिया है। युवती ने आरोप लगाया कि वैद्य ने जांच के बहाने उससे गलत हरकत करने का प्रयास किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, सोलन। 25 वर्षीय युवती ने 81 वर्षीय चिकित्सक राम कुमार बिंदल पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया है। आरोपित भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल का बड़ा भाई है। युवती की शिकायत पर महिला पुलिस थाना सोलन में आठ अक्टूबर को मामला दर्ज किया है।
पुलिस ने वैदिक उपचार के बहाने युवती से गलत हरकत करने के आरोप में साक्ष्यों और न्यायालय में दर्ज पीड़िता के बयान के आधार पर शुक्रवार को आरोपित चिकित्सक को गिरफ्तार कर लिया। बिंदल कालोनी सर्कुलर रोड सोलन का रहने वाला आरोपित कई वर्ष से शहर के बीचोंबीच पुराना बस अड्डा के निकट क्लीनिक चलाता है।
युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह लंबे समय से एक बीमारी से पीड़ित है। कई बार एलोपैथी पद्धति से इलाज करवाने के बावजूद कोई राहत नहीं मिली। वह सात अक्टूबर को सोलन के पुराना बस अड्डे के समीप स्थित वैद्य के पास निदान और उपचार के लिए गई थी।
पीड़िता ने बताया कि चिकित्सक ने उसे जांच के बहाने बिठाया और उसका हाथ पकड़कर नसें दबाने लगा। इसके बाद वह उससे यौन समस्याओं के बारे में पूछने लगा। जब पीड़िता ने बीमारी के बारे में बताया तो आरोपित ने उसे यह कहकर भरोसा दिलाया कि वह उसे पूरी तरह ठीक कर देगा और अपनी एक संबंधित पुस्तक भी दिखाई।
जांच के दौरान आरोपित ने कहा कि उसे प्राइवेट पार्ट की भी जांच करनी होगी, जिस पर पीड़िता ने इन्कार कर दिया, लेकिन आरोपित ने जबरदस्ती जांच के बहाने उसके साथ गलत हरकत करने का प्रयास किया। पीड़िता ने आरोपित को धक्का दिया और बाहर आ गई और इसकी शिकायत महिला थाना सोलन में दर्ज करवाई।
पुलिस ने बीएनएस की धारा 64, 68 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण फोरेंसिक लैब जुन्गा की टीम से करवाया और मौके से साक्ष्य एकत्र किए। इसके अतिरिक्त तकनीकी साक्ष्यों का भी विश्लेषण किया। आरोपित को जल्द न्यायालय में पेश किया जाएगा। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।
