लाहुल स्पीति की घेपन झील के बढ़े जलस्तर पर प्रशासन सतर्क, आपदा से पहले सूचना देगा अर्ली वार्निंग सिस्टम

जागरण संवाददाता, केलंग। उपायुक्त लाहुल स्पीति किरण भडाना ने कहा कि समुद्र तल से 13,583 फीट की ऊंचाई पर बनी लाहुल की घेपन झील का दायरा कुछ सालों से बढ़ा है। प्रशासन ने पूरे वर्ष इसकी निगरानी की है और विशेषज्ञों की टीम द्वारा इसका निरीक्षण करने पर पाया है कि झील का जलस्तर 178 प्रतिशत बढ़ा है।

उन्होंने कहा कि लगभग 101.30 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ढाई किलोमीटर लंबी झील के सैटेलाइट से हुए अध्ययन के बाद प्रशासन अब आपदा न्यूनीकरण पर काम कर रहा है और जल्द ही झील में अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। यह सिस्टम सैटेलाइट के माध्यम से काम करेगा व मौसम विभाग और प्रशासन को आपदा की पूर्व सूचना देगा।