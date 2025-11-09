Language
    मंडी में लिव-इन रिलेशन में रह रही युवती ने पुलिस में दी शिकायत, बताया जान का खतरा; पंचायत प्रतिनिधि पर केस दर्ज

    By Neha Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 08:52 AM (IST)

    बद्दी में एक युवती ने पुलिस को शिकायत दी है कि वह एक युवक के साथ लिव-इन रिलेशन में रह रही है और उसे अपने परिवार से खतरा है। पुलिस ने युवती के माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। युवक की मां ने भी युवती के माता-पिता पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। युवती ने पंचायत प्रतिनिधि पर भी बंधक बनाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    लिव-इन रिलेशन में रह रही युवती ने पुलिस में दी शिकायत, पंचायत प्रतिनिधि पर केस। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, बद्दी। दून विधानसभा की एक पंचायत में लिवइन रिलेशन में रह रहे अंतरजातीय युवक-युवती का मामला पुलिस के पास पहुंचा है। पुलिस अधीक्षक बद्दी विनोद धीमान ने बताया कि चार नवंबर को एक युवती ने एसपी कार्यालय बद्दी में शिकायत पत्र दिया था।

    इसमें उसने बताया था कि वह एक युवक के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है तथा युवक को उसके परिवार से खतरा है। उक्त शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई कर युवती के माता-पिता के विरुद्ध कलंदरा तैयार किया था। इसी दौरान रात को 112 नंबर पर सूचना मिली कि युवती के माता-पिता एवं कुछ अन्य लोग उसे जबरदस्ती ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।

    पांच नवंबर को युवक की माता की शिकायत पर प्राथमिकी पुलिस थाना बरोटीवाला में दर्ज की गई। इसमें युवती के माता-पिता एवं अन्य लोगों पर गालीगलौज, पिटाई एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए। इसके बाद सात नवंबर को युवती के माता-पिता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय बद्दी में शिकायत पत्र प्रस्तुत किया।

    आठ नवंबर को युवती की लिखित शिकायत पर थाना बरोटीवाला में जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें पंचायत प्रतिनिधि सहित अन्य लोगों पर दो दिन तक जबरदस्ती बंधक बनाकर रखने एवं दबाव डालने के आरोप लगाए गए हैं।

    जीरो एफआईआर को थाना नालागढ़ को जांच के लिए भेजा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसपी बद्दी विनोद धीमान ने कहा कि इस संदर्भ में पंचायत प्रतिनिधि के विरुद्ध मामला दर्ज लिया है। युवती के माता-पिता पर भी कलंदरा तैयार किया गया है।