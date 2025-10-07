सिरमौर में घास काटते समय खाई में गिरी महिला, अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम

जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के राजगढ़ उपमंडल में घास काटने गई एक महिला पांव फिसलने से ढांक में गिर गई। जिसकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राजगढ़ तहसील के खलैंच गांव की 42 वर्षीय प्रवेश कुमारी पत्नी संजू घास काटने जंगल में गई हुई थी।

इसी दौरान उसका पांव फिसल गया तथा वह गहरी खाई में लुढक गई। जब वह काफी देर तक घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश की।

महिला, परिजनों को गंभीर हालत में ढांक में गिरी हुए मिली। फिर परिजनों ने उसे राजगढ़ अस्पताल पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे एमएमयू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सुल्तानपुर रेफर कर दिया गया।

गंभीर रूप से घायल महिला ने मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

उधर प्रदेश सरकार की ओर से तहसीलदार राजगढ़ में मृतक के परिजनों को 20 हजार रुपए की फौरी राहत जारी की है। उधर पुलिस थाना राजगढ़ के प्रभारी राजविंदर सिंह ने हादसे की पुष्टि की है।