अब टिकट बांटने वाला बन गया हूं.. राजगढ़ पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, 2027 के लिए भरी हुंकार

जागरण संवाददाता, सिरमौर। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं श्रीरेणुकाजी निर्वाचन के विधायक विनय कुमार ने राजगढ़ में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 13 साल पहले जब मैं राजनीति में शामिल हुआ था, तब कांग्रेस का टिकट दिलवाने के लिए जीआर मुसाफिर सहित अनेक दिग्गज नेताओं ने मेरे लिए वकालत की थी। लेकिन इस छोटे से राजनैतिक सफर को तय करने के बाद अब मैं खुद कांग्रेस का टिकट बांटने वाला बन चुका हूं।

कांग्रेस नेताओं की ली चुटकी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राजगढ़ पहुंचने पर विनय कुमार का गर्म जोशी के साथ स्वागत किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि सिरमौर में डा. वाईएस परमार के बाद वह पार्टी में इस पद प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। जबकि सिरमौर में अनेक धुरंधर कांग्रेस के नेता हैं, जोकि अपने निर्वाचन क्षेत्र से छह और सात बार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। लेकिन, आज तक किसी को भी यह पद हासिल नहीं हो सका है। हालांकि, उन्होंने तुंरत ये भी कहा भी कि कोई कांग्रेस नेता मेरी बात को अन्यथा न लें।

'समिति के कार्यों की होगी समीक्षा' उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद जब वह दिल्ली हाईकमान पहुंचे, तो उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि श्रीरेणुकाजी कांग्रेस के मॉडल को पूरे प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। उनका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2027 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करवाना है, जिसके लिए वह बूथ स्तर तक खुद जाकर समिति के कार्यों की समीक्षा करेगें। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कमेटियां कागजों तक सीमित न रहें, जिसके लिए पार्टी में कार्यकर्ताओं को अधिमान दिया जाएगा।

'ऑपरेशन लोटस' का किया जिक्र विनय कुमार ने कहा कि 'ऑपरेशन लोटस' के दौरान उन्हें भी भाजपा द्वारा अनेक प्रलोभन दिए गए। परंतु मैंने अपने आदर्शों के साथ कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही जिला व ब्लॉक स्तर पर संगठन की ताजपोशी की जाएगी। इसके बाद राज्य कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 28 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में विपक्ष के विधायक है। इन विधानसभा क्षेत्रों सबसे पहले कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी मजबूत करने का आहवान किया।