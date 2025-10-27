नाहन जेल में एनडीपीएस मामले में सजा काट रहे कैदी की रहस्यमयी मौत, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर की आदर्श केंद्रीय कारागार नाहन में सोमवार सुबह एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उत्तराखंड के पौढ़ी गढ़वाल क्षेत्र का रहने वाला पिपेंद्र (46) नाहन जेल में एनडीपीएस के मामले में डेढ़ साल की सजा काट रहा था।

मार्च 2026 में उसका कारावास खत्म होने वाला था। जानकारी के अनुसार सुबह 10 बजे के आसपास उसे अचानक बैचेनी हुई। इसकी जानकारी संतरी ने हवलदार को दी। इसके बाद जेल प्रशासन ने उसे तुरंत बेहोशी की हालत में अस्पताल की डिस्पेंसरी ले जाया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर किया गया।

एम्बुलेंस में बंदी को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। जेल प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिपेंद्र काफी फिट था और दूसरे कैदियों को भी वह अक्सर एक्सरसाइज करने के लिए मॉटिवेट करता था। जानकारी मिली है कि जिला मंडी में पिपेंद्र अंडर ट्रायल था।

पिछले महीने ही सजा होने के बाद उसे नाहन जेल भेजा गया था। जेल प्रशासन ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने बयान दर्ज किए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही जेल प्रशासन के अनुसार इसकी नियमानुसार मजिस्ट्रियल जांच करवाई जा रही है।