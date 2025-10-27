Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नाहन जेल में एनडीपीएस मामले में सजा काट रहे कैदी की रहस्यमयी मौत, जांच में जुटी पुलिस

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 08:58 PM (IST)

    नाहन जेल में उत्तराखंड के एक कैदी, पिपेंद्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह एनडीपीएस मामले में सजा काट रहा था। बैचेनी होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मजिस्ट्रियल जांच भी करवाई जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    उत्तराखंड के कैदी की नाहन जेल में मौत (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर की आदर्श केंद्रीय कारागार नाहन में सोमवार सुबह एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उत्तराखंड के पौढ़ी गढ़वाल क्षेत्र का रहने वाला पिपेंद्र (46) नाहन जेल में एनडीपीएस के मामले में डेढ़ साल की सजा काट रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मार्च 2026 में उसका कारावास खत्म होने वाला था। जानकारी के अनुसार सुबह 10 बजे के आसपास उसे अचानक बैचेनी हुई। इसकी जानकारी संतरी ने हवलदार को दी। इसके बाद जेल प्रशासन ने उसे तुरंत बेहोशी की हालत में अस्पताल की डिस्पेंसरी ले जाया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर किया गया।

    एम्बुलेंस में बंदी को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। जेल प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिपेंद्र काफी फिट था और दूसरे कैदियों को भी वह अक्सर एक्सरसाइज करने के लिए मॉटिवेट करता था। जानकारी मिली है कि जिला मंडी में पिपेंद्र अंडर ट्रायल था।

    पिछले महीने ही सजा होने के बाद उसे नाहन जेल भेजा गया था। जेल प्रशासन ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने बयान दर्ज किए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही जेल प्रशासन के अनुसार इसकी नियमानुसार मजिस्ट्रियल जांच करवाई जा रही है।

    उधर जिला सिरमौर के पुलिस अधीक्षक निश्चित सिंह नेगी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मृतक के परिजनों को जानकारी दे दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के असल कारणों का पता चल पाएगा।