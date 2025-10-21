नाहन में मनाया गया राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस, 190 बलिदान जवानों को दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि

जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौरमुख्यालयनाहन की पुलिस लाइन में मंगलवार को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस (शहीदी दिवस) के उपलक्ष पर देशभर के शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। हिमाचल पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल एवं अर्ध सैनिक बलों के वर्ष भर में शहीद हुए 190 जवानों को पुलिस लाइन नाहन में नाम पढ़कर सिरमौर पुलिस द्वारा श्रद्धांजलि दी गए।

1 वर्ष के भीतर शहीद हुए 190 जवानों में इस बार हिमाचल पुलिस का कोई जवान नहीं था। जिला सिरमौर के पुलिस अधीक्षक निश्चित सिंह नेगी ने बताया कि भारतीय पुलिस कर्मियों के बलिदान को सम्मानित करने के लिए हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन दस पुलिस अधिकारियों एवं जवानों की याद में मनाया जाता है, जो 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉटस्प्रिंग्स में चीनी सेना द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में शहीद हो गए थे।

यह दिवस 1960 में पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन द्वारा उन दस पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया था, जो 1959 में लद्दाख में चीनी सैनिकों द्वारा घात लगाकर मारे गए थे। कर्तव्य पालन करते हुए शहीद होने वाले पुलिस अधिकारियों के सर्वोच्च बलिदान को याद करना और राष्ट्र की सुरक्षा में उनकी भूमिका को याद रखना है। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस (शहीदी दिवस) के अवसर पर पूरे भारत में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।