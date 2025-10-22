नाहन: धौलाकुआं में छठी भारतीय रिजर्व बटालियन की अनोखी पहल, वाहन चालकों के समझाए ट्रैफिक के नियम

जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल के धौलाकुआं स्थित छठी भारतीय रिज़र्व बटालियन की टीम में स्थानीय जनता, वाहन चालकों और पंचायत के व्यक्तियों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया। बटालियन के डीएसपी प्रवीण ठाकुर, निरीक्षक सुरेश चौहान, एसआई दाताराम और एसआई रमेश और एएसआई जय सिंह ने वाहन चालकों को यातायात नियमों

के बारे में जानकारी दी। यह अभियान धौलाकुआ, आईआईएम कैंपस और धान मंडी क्षेत्र में आयोजित किया गया। जहां बटालियन के अधिकारियों ने ग्रामीणों और वाहन चालकों के साथ बातचीत की और हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग न करने और गति सीमा का पालन करने जैसे प्रमुख सुरक्षा उपायों पर प्रकाश डाला।