बारात के पीछे-पीछे हरियाणा से आया चोर, वॉकी-टॉकी का इस्तेमाल कर चुराए सोने के जेवर; सिरमौर पुलिस ने धर दबोचा

जागरण संवाददाता, नाहन। क्यारदा से एक सप्ताह पहले शादी की बारात हरियाणा स्थित बराड़ा जिला अंबाला में गई थी। शाम को लगभग 6 बजे जब बारात वापिस क्यारदा आ रही थी, जो धौलाकुआँ में चाय पीने के लिए रुकी, तो वहीं पर बारात की गाडी से सोने के आभुषण चौरी होने का मामला सामने आया।

जिस पर पुलिस थाना माजरा में चोरी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। सिरमौर पुलिस साईबर सेल के मुख्य आरक्षी अमरेन्दर सिंह, माजरा थाना मुख्य आरक्षी संगीत कुमार व आरक्षी गुरदीप सिंह की टीम गठित की गई। जिन्होने पुलिस अधीक्षक सिरमौर के दिशा निर्देशों के अनुसार त्वरित कार्यवाही करते हुए इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज व अन्य तकनीकी मापदण्डों के विश्लेषण से पाया की वारदात में कुछ सन्दिग्ध व्यक्ति शामिल थे। वह लोग बराड़ा से ही बारात का पीछा कर रहे थे व शादी समारोह में भी शामिल थे। जिस पर उपरोक्त पुलिस टीम ने हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों से तकनीकी मापदण्डों के विश्लेषण से मुख्य आरोपी की पहचान नीतीश कुमार पुत्र उमेश कुमार निवासी गाँव कडिया सांसी डॉक घर पिपलिया रसोदा, जिला राजगढ़, मघ्य प्रदेश हुई है।

जिसे वारदात में शामिल वाहन नंबर UP80FF-3852 सहित गिरफतार करने मे सफतला हासिल की गई है। सोमवार को आरोपी को अदालत में पेश करके 5 दिन पुलिस हिरासत रिमाण्ड प्राप्त किया गया है। उक्त आरोपी को पहले भी सिरमौर पुलिस 2015 मे पंजाब के भटिंडा से गिरफतार कर चुकी है, जो वर्तमान मे उदघोषित अपराधी भी था। इसके पास से वॉकी-टॉकी सेट्स भी बरामद हुए है। जिसे एक-दुसरे से सम्पर्क करने के लिए इस्तेमाल करते थे। वारदात के दौरान इनके द्वारा किसी भी प्रकार से मोबाईल इस्तेमाल नही किया गया था, बातचीत करने के लिए केवल वॉकी-टॉकी सेट्स का ही प्रयोग करते थे। ताकी स्थानीय मोबाईल टॉवर में इन की लोकेशन दर्ज न हो सके। वारदात के दौरान वाहन पर भी नम्बर प्लेट का इस्तेमाल नही किया गया था। फिर भी सिरमौर पुलिस ने बडी ही कार्यकुशलता के साथ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशों के अनुसार इस वारदात का खुलासा करने मे अहम भूमिका निभाई है।