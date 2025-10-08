सिरमौर की सूर्यांशी शर्मा ने रचा इतिहास, अंडर-19 शतरंज चैंपियनशिप में राज्य विजेता; राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का करेगी प्रतिनिधित्व

सिरमौर की सूर्यांशी शर्मा ने इतिहास रच दिया है उन्होंने अंडर-19 फाइड रेटेड चैंपियनशिप में राज्य विजेता बनकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। सोलन में आयोजित प्रतियोगिता में सूर्यांशी ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में पहला स्थान प्राप्त किया। उन्होंने 8 राउंड में से 7 अंक अर्जित किए। यह उनकी अंडर-19 चैंपियनशिप में तीसरी जीत है। वह राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेंगी।

जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश की शीर्ष शतरंज खिलाड़ी सूर्यांशी शर्मा ने एक बार फिर अपने शानदार प्रदर्शन से प्रदेश का नाम रोशन किया है। 5 से 7 अक्टूबर तक कला केंद्र सोलन में आयोजित अंडर-19 फाइड रेटेड हिमाचल प्रदेश राज्य शतरंज चैंपियनशिप में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है।

हिमाचल प्रदेश राज्य शतरंज एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में सूर्यांशी ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में पहला स्थान हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने 8 राउंड में से 7 अंक अर्जित किए और निर्णायक बढ़त के साथ चैंपियन बनीं।

बता दें कि यह सूर्यांशी की अंडर-19 चैंपियनशिप में तीसरी जीत है। इस जीत के साथ वह आगामी राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनकी झोली में यह तीसरा महिला शतरंज चैंपियनशिप खिताब और एक पुरुष शतरंज चैंपियनशिप खिताब भी है।

हाल के वर्षों में उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सभी श्रेणी की राज्य चैंपियनशिप जीती हैं, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। 1699 फाइड रेटिंग अंकों के साथ सूर्यांशी हिमाचल प्रदेश की शीर्ष रेटेड महिला खिलाड़ी हैं। सूर्यांशी के पिता अमित शर्मा ने बताया कि अपने करिअर में 4 बार सीनियर महिला राष्ट्रीय, 2 बार जूनियर राष्ट्रीय और 7 से अधिक बार अन्य राष्ट्रीय श्रेणी प्रतियोगिताओं में सूर्यांशी

हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। वह 2023 में जूनियर एशियाई शतरंज चैंपियनशिप के लिए भी क्वालीफाई कर चुकी थीं, लेकिन परीक्षा के कारण भाग नहीं ले पाईं। सूर्यांशी ने अपनी सफलता का श्रेय कोच पंकज वर्मा को दिया है, जिन्होंने 13 साल की उम्र में उन्हें तराशा, जब उन्होंने रिकॉर्ड बनाते हुए हिमाचल प्रदेश की प्रतिष्ठित सीनियर ओपन शतरंज चैंपियनशिप जीती थी।