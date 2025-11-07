'सुक्खू सरकार दे रही खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी', उद्योग मंत्री बोले- पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स जरूरी

जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अम्बोया में आयोजित राज्य स्तरीय अंडर-19 छात्र व छात्रा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता के समापन समारोह की अध्यक्षता उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम न केवल विद्यार्थियों की प्रतिभा को मंच प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें अपनी संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों से जोड़ने का कार्य भी करते हैं। युवाओं में अनुशासन, सहयोग और आत्मविश्वास का विकास इसी प्रकार की गतिविधियों से होता है।

उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा अन्य गतिविधियों में भी आगे बढ़कर भाग लेना चाहिए। तभी उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि खेल जीवन के लिए नितांत महत्वपूर्ण है। खेलों से न केवल शारीरिक व मानसिक विकास होता है, बल्कि व्यक्तित्व का भी विकास होता है। वहीं खेलों के माध्यम से युवा अपने आप को समाज में व्यापक कुरीतियों तथा अनेक प्रकार के व्यसनों से सुरक्षित रख सकते हैं।

उन्होंने कहा की प्रदेश के अनेक खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित कर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। हर्षवर्धन चौहान ने नौजवानों से अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रतिभाशाली युवाओं को हर क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। जिसके मद्देनज़र प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को सम्मान राशि तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर उन्हें सम्मानजनक पदों पर नियुक्तियां प्रदान कर रही है। उद्योग मंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अम्बोया की साइंस लेब के लिए 10 लाख, शौचालयों के निर्माण हेतु 5 लाख तथा हरिजन बस्ती रोड हेतू 2 लाख देने की घोषणा की। समापन समारोह के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागियों ने लोकनृत्य,वाद्य एवं गीत-संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं।