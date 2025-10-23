नाहन में पत्नी के छोड़कर चेल जाने से टूटा 25 साल का युवक, फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या

Language
    By Anku Chahar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 08:43 PM (IST)

    नाहन में 25 वर्षीय पवन कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह मूल रूप से सिरमौर के संगड़ाह क्षेत्र का रहने वाला था और मंडी में ठेकेदार के साथ काम करता था। कुछ दिन पहले ही वह नाहन आया था। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद से वह तनाव में था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, नाहन। जिला मुख्यालय नाहन के शांति संगम (झंडा मोड़) में 25 वर्षीय एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान 25 वर्षीय पवन कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी दाना, डाकघर बड़ग, तहसील संगड़ाह के रुप में हुई है। जानकारी के अनुसार पवन कुमार मूल रूप से सिरमौर के संगड़ाह क्षेत्र का रहने वाला था और जिला मंडी में एक ठेकेदार के पास बिजली के पोल गाड़ने का कार्य करता था।

    करीब 5 दिन पहले वह नाहन आया था। हादसे के समय उसकी मां ही घर पर थी। बताया जा रहा है कि वह कल रात श्रीरेणुकाजी से लौटकर घर आया और रात का भोजन करने के बाद सो गया। सुबह जब उसकी मां ने चाय देने के लिए दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से कुंडी लगी हुई थी।

    काफी आवाज लगाने पर भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तो मां ने दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोला। अंदर का मंजर देख वह सन्न रह गई। घटना की जानकारी पुलिस तो दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नाहन मेडिकल कॉलेज भेजा गया। बाद में शव परिजनों को सौंप दिया गया।

    परिजनों के अनुसार, पवन की पत्नी कुछ समय पहले उसे छोड़कर चली गई थी, उसकी 3 साल की बच्ची भी है, जिसे वह काफी प्यार करता था। इसके बाद से वह मानसिक तनाव में रहता था और अक्सर चुपचाप रहने लगा था। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। उधर जिला सिरमौर के पुलिस अधीक्षक निश्चित सिंह नेगी ने बताया कि ने शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी है।