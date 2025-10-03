नाहन में बलिदान सैनिक आशीष की बहन की शादी में सेना के जवानों ने निभाई भाई की जिम्मेदारी, ग्रेनेडियर रेजिमेंट ने पूरी की सभी रस्में

शहीद आशीष कुमार की बहन की शादी में ग्रेनेडियर रेजिमेंट के जवानों और भूतपूर्व सैनिकों ने भाई की भूमिका निभाई। आंजभोज के भरली गाँव में हुए इस विवाह में सैनिकों ने रस्में पूरी करवाईं और शहीद के परिवार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। रेजिमेंट ने बहन को एफडी और भूतपूर्व सैनिक संगठन ने शगुन भेंट किया। सैनिकों ने ससुराल तक साथ जाकर भाई की जिम्मेदारी निभाई।

जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर में पांवटा साहिब उपमंडल के आंजभोज के भरली गांव के वीर बलिदान आशीष कुमार की बहन आराधना (पूजा) के विवाह उत्सव पर सेना की रेजिमेंटल भावना और सैन्य सौहार्द के मार्मिक प्रदर्शन की अनूठी झलक देखने को मिली।

बलिदान आशीष की बहन की शादी में बलिदान की रेजिमेंट के सैनिक और भूतपूर्व सैनिक संगठन पांवटा साहिब और शिलाई क्षेत्र के पूर्व सैनिक शामिल हुए। जिस बहन के भाई ग्रेनेडियर ने कर्तव्य की राह में सर्वोच्च बलिदान दिया था। इसलिए बहन की शादी के मौके पर सेना के जवानों और पूर्व सैनिकों की उपस्थिति न केवल सम्मान का प्रतीक थी, बल्कि यह आश्वासन भी था कि सैना का बंधन सेवा से परे अपने बलिदानों के परिवारों तक फैला हुआ है।

इस पावन अवसर पर पूरे गर्व के साथ रेजिमेंट से आए सैनिकों ने बहन को बैंक में सावधि जमा (एफडी) के रूप में प्रशंसा बलिदान की प्रति तथा भूतपूर्व सैनिक संगठन ने शगुन और स्मृति चिन्ह भेंट किया। जोकि सैना, रेजिमेंट और सैन्य संगठन का परिवार के साथ खड़े रहने की स्थायी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

इस भाव ने उपस्थित सभी के दिलों को छू लिया और सभी को याद दिलाया कि भारतीय सेना अपने नायकों तथा उनके परिजनों को कभी नहीं भूलती। इस अप्रत्याशित सम्मान से अभिभूत दुल्हन ने नम आँखों से सभी का आशीर्वाद प्राप्त किया। बाद में सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों ने बहन‌ को उनके ससुराल तक छोड़कर भाई की पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन किया।

ग्रेनेडियर रेजिमेंट के जवानों और भूतपूर्व सैनिक संगठन ने अपने कार्यों से यह पुष्टि की कि उनका भाईचारा शाश्वत है। जीवन में भी और उसके बाद भी। बलिदानों के परिजनों के प्रति संवेदनशीलता ही सच्ची देशभक्ति है। बता दें कि आशीष कुमार 19 ग्रेनेडियर बटालियन के अंतर्गत अरूणाचल प्रदेश में सेवारत थे। 27 अगस्त 2024 को 'ऑपरेशन अलर्ट' के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और वीरता का परिचय देते हुए देश को अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।