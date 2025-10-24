Himachal News: पांवटा साहिब में स्मैक के साथ एक गिरफ्तार, पुलिस की बड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल में पुलिस ने एक व्यक्ति को नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई पुलिस की 'स्पेशल डिटेक्शन सेल' की टीम ने अमल में लाई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार टीम ने वीरवार रात्रि को बातापुल इलाके में तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 25.10 ग्राम स्मैक (हेरोइन) बरामद की।

आरोपी की पहचान आबिद निवासी गांव भगवानपुर, डाकघर पुरुवाला, तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर के रूप में हुई है। इस पर पुलिस थाना पांवटा साहिब में आरोपी के विरुद्ध नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।