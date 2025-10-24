Himachal News: पांवटा साहिब में स्मैक के साथ एक गिरफ्तार, पुलिस की बड़ी कार्रवाई
हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में सिरमौर पुलिस के स्पेशल डिटेक्शन सेल ने स्मैक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में आरोपी को स्मैक के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल में पुलिस ने एक व्यक्ति को नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई पुलिस की 'स्पेशल डिटेक्शन सेल' की टीम ने अमल में लाई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार टीम ने वीरवार रात्रि को बातापुल इलाके में तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 25.10 ग्राम स्मैक (हेरोइन) बरामद की।
आरोपी की पहचान आबिद निवासी गांव भगवानपुर, डाकघर पुरुवाला, तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर के रूप में हुई है। इस पर पुलिस थाना पांवटा साहिब में आरोपी के विरुद्ध नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।
उधर पांवटा साहिब के डीएसपी मानवेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि आरोपी के लिए कोर्ट से पुलिस रिमांड हासिल कर नशे के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क के बारे में गहन पूछताछ की जाएगी।
