सिरमौर के पच्छाद क्षेत्र को मिलेगा चंडीगढ़-पंचकूला जैसा सैटेलाइट टाउनशिप, राजस्व विभाग को दिए गए जमीन के रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश

जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के पच्छाद उपमण्डल के घिन्नीघाड़ क्षेत्र में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की संभावनाओं को तलाशने के लिए नगर एवं ग्राम योजना मंत्री राजेश धर्माणी ने जामुन की सैर तथा सुरला जनोट गांव का दौरा किया।

इस दौरान उनके साथ एसडीएम पच्छाद डॉ. प्रियंका चन्द्रा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमुडा सुरेन्द्र वशिष्ट, निदेशक प्रदीप सुर्या, अधिशासी अभियन्ता कुशल शर्मा, तहसीलदार पच्छाद प्रवीन कुमार तथा नायब तहसीलदार रहीस अहमद के अतिरिक्त राजस्व तथा विभिन्न विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री ने बताया कि चंडीगढ़ तथा पंचकुला की तर्ज पर हिमाचल में भी सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना है। जिसके लिए पच्छाद उपमंडल के हरियाणा राज्य के साथ लगते क्षेत्र में इसकी संभावनाओं को तलाशा जा रहा है।

जिससे प्रदेश के लोगों को बेहतर हाउसिंग सुविधा में साथ-२ इस क्षेत्र के लोगों की आर्थिकी सुदृढ होगी तथा इस पिछडे क्षेत्र के उत्थान तथा यहां के लोगों को रोजगार के साधन भी सृजित होगें। उन्होंने कहा कि इस टाउनशिप विकसित करने के लिए इस क्षेत्र के भू-मालिकों से स्वेच्छा से भूमि ली जाएगी।