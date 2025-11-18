Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिरमौर के पच्छाद क्षेत्र को मिलेगा चंडीगढ़-पंचकूला जैसा सैटेलाइट टाउनशिप, राजस्व विभाग को दिए गए जमीन के रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:01 PM (IST)

    नगर एवं ग्राम योजना मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि सरकार सिरमौर के पच्छाद क्षेत्र में चंडीगढ़ और पंचकुला की तर्ज पर सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना बना रही है। इसके लिए भूमि मालिकों से स्वेच्छा से जमीन ली जाएगी। इस परियोजना से क्षेत्र के लोगों को बेहतर आवास मिलेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। राजस्व विभाग को जमीन के रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    पच्छाद के घिन्नीघाड़ क्षेत्र में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के पच्छाद उपमण्डल के घिन्नीघाड़ क्षेत्र में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की संभावनाओं को तलाशने के लिए नगर एवं ग्राम योजना मंत्री राजेश धर्माणी ने जामुन की सैर तथा सुरला जनोट गांव का दौरा किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान उनके साथ एसडीएम पच्छाद डॉ. प्रियंका चन्द्रा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमुडा सुरेन्द्र वशिष्ट, निदेशक प्रदीप सुर्या, अधिशासी अभियन्ता कुशल शर्मा, तहसीलदार पच्छाद प्रवीन कुमार तथा नायब तहसीलदार रहीस अहमद के अतिरिक्त राजस्व तथा विभिन्न विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

    नगर एवं ग्राम योजना मंत्री ने बताया कि चंडीगढ़ तथा पंचकुला की तर्ज पर हिमाचल में भी सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना है। जिसके लिए पच्छाद उपमंडल के हरियाणा राज्य के साथ लगते क्षेत्र में इसकी संभावनाओं को तलाशा जा रहा है।

    जिससे प्रदेश के लोगों को बेहतर हाउसिंग सुविधा में साथ-२ इस क्षेत्र के लोगों की आर्थिकी सुदृढ होगी तथा इस पिछडे क्षेत्र के उत्थान तथा यहां के लोगों को रोजगार के साधन भी सृजित होगें। उन्होंने कहा कि इस टाउनशिप विकसित करने के लिए इस क्षेत्र के भू-मालिकों से स्वेच्छा से भूमि ली जाएगी।

    उन्होने बताया कि लवासा चौकी से महलप्रीत नगर तक हरियाणा राज्य के साथ लगते क्षेत्र में इस परियोजना की संभावना को तलाशा जाएगा। सुरला जनोट राजस्व गांव में 148 बीघा राजस्व भूमि उपलब्ध है।

    सुरला जनोट से हरियाणा राज्य की मोरनी हिल्स के गाँव धमेशा गांव की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है तथा वहां से पंचकुला वाया बड़ी सैर की दूरी 36 किलोमीटर है।

    उन्होने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह शीघ्र ही यहां सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की संभावनाओं को तलाशने के लिए जमीन के ततीमा तथा जमाबंदी का कार्य करें तथा उसे सरकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इस दौरान उनके साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री दयाल प्यारी तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।