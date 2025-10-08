Language
    सिरमौर में भारी बारिश से फसलों को भारी नुकसान, 43 सड़कें बंद; नाहन-रेणुकाजी मार्ग अवरुद्ध

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 04:36 PM (IST)

    सिरमौर जिले में दो दिनों से हो रही भारी बारिश ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है जिसमें मक्की लहसुन मटर और टमाटर जैसी फसलें शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग की 43 सड़कें बंद हैं जिससे विभाग को एक करोड़ 24 लाख का नुकसान हुआ है। नाहन-कुमारहट्टी शिमला नेशनल हाईवे पर भी भूस्खलन से यातायात बाधित रहा।

    सिरमौर जिला में दो दिनों से हो रहे बारिश से फसलों को भारी नुकसान (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर में पिछले दो दिनों से जारी भारी बारिश के चलते किसानों, बागवानो तथा आम लोगों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं जिला सिरमौर में लोक निर्माण विभाग के 43 सड़के बंद है। जिससे कि विभाग को एक करोड़ 24 लाख 30 हजार रुपए का नुकसान हुआ है।

    43 सड़कों में संगडाह मंडल की 7, शिलाई के 7, नाहन की पांच, राजगढ़ की 10, पांवटा साहिब की एक तथा सराहां की 13 सड़कें बुधवार को बाधित रही। इसकी अतिरिक्त भारी बारिश से रोहित पुत्र चंद देव निवासी भज्जी उपतहसील नराग के पक्के मकान को 50 हजार रुपए का नुकसान हुआ है।

    भारी बारिश से किसानों की मक्की, लहसुन, मटर, फ्रांसबिन, टमाटर और शिमला मिर्च की फसल को भारी नुकसान हुआ है। वही नाहन कुमारहट्टी शिमला नेशनल हाईवे पर पानवा के समीप करीब 1 घंटे यातायात बंद रहा। यहां पर पहाड़ी से बड़े-बड़े पत्थर हाईवे पर आ गए थे। इसके अतिरिक्त पूरे रास्ते में जगह-जगह पर छोटे-बड़े पत्थर गिरे हैं, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है।

    वही बिलासपुर में हुए दुखद हादसे के बाद, नाहन प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया। नाहन विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े ब्लैक स्पॉट नेहली पर अब लोक निर्माण विभाग ने युद्धस्तर पर काम शुरू कर दिया है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, नाहन वाया जमटा श्रीरेणुकाजी मार्ग को बुधवार शाम तक सभी तरह के यातायात के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।

    यह सुरक्षात्मक कदम इसलिए उठाया गया है, क्योंकि नेहली ब्लैक स्पॉट पर भारी भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। बीते दो दिनों की बारिश के कारण यहाँ की चट्टानें रुक-रुक कर गिर रही थीं, और खतरनाक मलबा तथा चट्टानें कभी भी किसी बड़ी अनहोनी को जन्म दे सकती थीं।

    इस गंभीर खतरे की स्थिति को भाँपते हुए लोक निर्माण विभाग नाहन ने तुरंत पोकलैंन और अन्य मशीनरी लगाकर चिन्हित किए गए ब्लैक स्पॉट को सुरक्षित करने और खतरनाक चट्टानों को हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। उधर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता आलोक जवनेजा ने बताया कि मौके पर मशीनरी लगाई है और लगातार मालवा गिरने के क्रम को देखते हुए सड़क को सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए प्रशासन की अनुमति से अवरूद्ध कर दिया गया है।

    उन्होंने आम जनता से सहयोग की अपील की है और बताया कि छोटे वाहन वैकल्पिक मार्ग जमटा वाया बिरला-ददाहू होते हुए श्रीरेणुकाजी आदि क्षेत्रों की तरफ जा सकते हैं। विभाग का लक्ष्य है कि कार्य जल्द से जल्द पूरा हो, ताकि मार्ग को सुरक्षित रूप से खोला जा सके और बिलासपुर जैसे भीषण हादसे की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।