सिरमौर में नशे के सौदागर पर हिमाचल प्रदेश पुलिस का प्रहार, तस्कर की 1.34 करोड़ की संपत्ति जब्त
सिरमौर पुलिस ने नशा तस्कर संजय कुमार की 1.34 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। डीएसपी रमाकांत ठाकुर के नेतृत्व में वित्तीय जांच टीम ने यह खुलासा किया। संजय कुमार पहले भी हेरोइन के साथ गिरफ्तार हो चुका है और कई बार नशे के कारोबार में शामिल पाया गया है। उसे 3 महीने के लिए जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने अब तक 6 मामलों में 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है।
जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर पुलिस ने कुछ समय पूर्व दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद नशा तस्कर संजय कुमार की 1.34 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है। जिला सिरमौर के
पुलिस अधीक्षक निश्चित सिंह नेगी ने बताया कि गत दिनों में नशे के सौदागरों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए नशे के बड़े- 2 तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया था।
आरोपी संजय कुमार उर्फ संजु पुत्र मंगत राम निवासी मकान नंबर 304 वार्ड नंबर 10 देवीनगर तहसील पाँवटा साहिब जिला सिरमौर के मामले में धन के प्रवाह का पता लगाने वाली निर्णायक वित्तीय जांच (फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन) डीएसपी मुख्यालय रमाकांत ठाकुर के नेतृत्व में गठित वित्तीय जांच टीम द्वारा विशेषज्ञता पूर्वक जांच की गई।
जिसके बाद 1,34,79,508 रुपए की अपराधिक संपत्ति जब्त की गई। विदित रहे कि आरोपी संजय कुमार उर्फ संजु के घर से 15 अगस्त 2017 को 40.32 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। आरोपी संजय कुमार उर्फ संजु कई बार नशे के कारोबार में पकड़े जाने के उपरान्त भी उक्त अवैध कारोबार में संलिप्त रहा।
जिसके चलते संजय कुमार उर्फ संजु उपर्युक्त के विरुद्ध भी नियमामनुसार रिपोर्ट तैयार करके सचिव (गृह) हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रेषित की गई थी। जहां से आदेश प्राप्त होने के बाद संजय कुमार उर्फ संजु को 03 महीने के लिए आदर्श केन्द्रीय कारागार नाहन भेज दिया गया था। सिरमौर पुलिस ने अभी तक कुल 6 अलग अलग मामलों में 4 करोड़ 43 लाख 31 हजार 551 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है।
