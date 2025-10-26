सिरमौर में पुलिस जवानों का इम्तिहान टला, सर्वर खराबी की वजह से B1 परीक्षा रद्द
सिरमौर जिले में पुलिस की बी1 परीक्षा सर्वर में खराबी के कारण रद्द कर दी गई। 337 जवानों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन तकनीकी समस्या के चलते पहली शिफ्ट की परीक्षा भी पूरी नहीं हो सकी। पुलिस मुख्यालय शिमला अब परीक्षा की नई तिथि निर्धारित करेगा। सर्वर डाउन होने से पदोन्नति का इंतजार कर रहे पुलिस जवानों को निराशा हुई।
जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर पुलिस द्वारा आयोजित पुलिस कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए आयोजित की जा रही बी 1 परीक्षा सर्वर फेल (तकनीकी कारण) होने के कारण रविवार को पूरी नहीं हो पाई।
दो शिफ्ट में आयोजित होने वाली इस परीक्षा में जिला सिरमौर से 337 जवानों ने आवेदन किया था। बी 1 परीक्षा का आयोजन हिमालयन ग्रुप आफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट कालाअंब में किया गया था। सुबह 10 से 12 की पहली शिफ्ट में आयोजित होने वाली परीक्षा में 164 में से 149 अभ्यर्थी ही पहुंचे थे।
पहली शिफ्ट की ही परीक्षा तकनीकी कारणों के चलते शाम तक नहीं हो पाई। जिसके चलते दूसरी शिफ्ट में 3 से 5 बजे तक होने वाली परीक्षा नहीं ली जा सकी। दूसरी शिफ्ट में 163 अभ्यर्थियों ने परीक्षा देनी थी। फिलहाल इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है।
पुलिस मुख्यालय शिमला से अब परीक्षा के लिए दोबारा से तिथि निर्धारित की जाएगी। वही लंबे समय से पदोन्नति की उम्मीद लगाए बैठे पुलिस जवानों की उम्मीद पर रविवार को सर्वर डाउन होने के चलते पानी फिर गया।
उधर जब इस संदर्भ में जिला सिरमौर पुलिस मुख्यालय नाहन स्थित डीएसपी हेडक्वार्टर रमाकांत ठाकुर से संपर्क किया गया। तो उन्होंने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण बी 1 की परीक्षा पूरी नहीं हो पाई, फिलहाल परीक्षा रद्द हो गई है। परीक्षा के लिए नई तिथि पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।
