सिरमौर में पुलिस जवानों का इम्तिहान टला, सर्वर खराबी की वजह से B1 परीक्षा रद्द

जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर पुलिस द्वारा आयोजित पुलिस कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए आयोजित की जा रही बी 1 परीक्षा सर्वर फेल (तकनीकी कारण) होने के कारण रविवार को पूरी नहीं हो पाई। दो शिफ्ट में आयोजित होने वाली इस परीक्षा में जिला सिरमौर से 337 जवानों ने आवेदन किया था। बी 1 परीक्षा का आयोजन हिमालयन ग्रुप आफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट कालाअंब में किया गया था। सुबह 10 से 12 की पहली शिफ्ट में आयोजित होने वाली परीक्षा में 164 में से 149 अभ्यर्थी ही पहुंचे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहली शिफ्ट की ही परीक्षा तकनीकी कारणों के चलते शाम तक नहीं हो पाई। जिसके चलते दूसरी शिफ्ट में 3 से 5 बजे तक होने वाली परीक्षा नहीं ली जा सकी। दूसरी शिफ्ट में 163 अभ्यर्थियों ने परीक्षा देनी थी। फिलहाल इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है।