Himachal News: पांवटा में नशा तस्करों पर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, 21.44 ग्राम चिट्टे के साथ 3 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल में माजरा पुलिस में दो अलग अलग मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिरमौर पुलिस लगातार नशा तस्करों, चिट्टा तस्करों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्यवाही कर रही है। माजरा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चिट्टा तस्कर शाहरुख़ सुपुत्र स्वर्गीय गुलज़ार निवासी गांव भगवानपुर पोस्ट ऑफिस पिपलीवाला तहसील पावंटा साहिब जिला सिरमौर काफी समय से चिट्टा बेचने का धंधा कर रहा है। गुप्त सूचना पर पुलिस टीम ने तुरंत कार्यवाही करते हुए तलाशी के दौरान शाहरुख़ के रिहाईशी मकान से 7.25 ग्राम मादक पदार्थ चिट्टा बरामद किया। जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वही दूसरे मामले में भी माजरा पुलिस ने

गुप्त सूचना के आधार पर दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। चिट्टा तस्कर शहीदा बेगम पत्नी युसुफ गांव भगवानपुर, पोस्ट ऑफिस पिपलीवाला, तहसील पावंटा साहिब, जिला सिरमौर तथा उसकी बेटी हसीन फातिमा पत्नी अली जान निवासी गांव फेजपुर पोस्ट ऑफिस ताजेवाला तहसील छछरौली जिला यमुनानगर हरियाणा की रहने वाली है।

जो गांव भगवानपुर में चिट्टा/ स्मैक बेचने का धंधा काफी समय से कर रही है। गुप्त सूचना पर पुलिस टीम ने तुरंत कार्यवाही करते हुए मकान की तलाशी। तलाशी के दौरान दोनों महिलाओं हसीन फातिमा तथा शहीदा बेगम के कब्जे से 14.19 ग्राम चिट्टा और 8500 रुपए बरामद किए गए है।