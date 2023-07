Sirmaur: 4 करोड़ से निर्माणाधीन पुल का क्रिएट वायर डंगा गिरा, 18 घंटे लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त

Himachal Pradesh News सिरमौर में 4 करोड़ रुपए से निर्माणाधीन पुल का क्रिएट वायर डंगा गिर गया। जिला के ऊपरी भागों में हुई भारी बारिश के चलते गिरी नदी में भारी पानी आ गया है। जिसके चलते गिरि जटोन बैराज के शनिवार को पांच गेट खोल दिए गए। जिस से मैदानी क्षेत्र पांवटा साहिब में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी।

4 करोड़ से निर्माणाधीन पुल का क्रिएट वायर डंगा गिरा, 18 घंटों लगातार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त

नाहन, जागरण संवाददाता: जिला सिरमौर में पिछले 24 घंटों से जारी लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त वस्त हो गया है। जिसके चलते जिला सिरमोर की सभी नदियां, नाले और खड़ उफान पर हैं। जिला के ऊपरी भागों में हुई भारी बारिश के चलते गिरी नदी में भारी पानी आ गया है। जिसके चलते गिरि जटोन बैराज के शनिवार को पांच गेट खोल दिए गए। जिस से मैदानी क्षेत्र पांवटा साहिब में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। मैदानी क्षेत्रों में जारी अलर्ट जिला आपदा प्रबंधन ने गेट खोलने से पहले मैदानी क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया था। वहीं शनिवार को जिला सिरमौर में लोक निर्माण विभाग के 30 मेजर डिस्टिक रोड बंद रहे। जिसमें शिलाई डिवीजन के 20, संगडाह के 6 और नाहन मंडल के चार रोड बंद रहे। साथ ही जिला के कई संपर्क मार्ग बंद रहे। जिससे लोक निर्माण विभाग को करीब 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जिला के कुछ पिसलन वाले मार्गों पर निजी तथा सरकारी बसों की आवाजाही भी बंद रही। निर्माणाधीन पुल के लिए क्रिएट वायर से लगा डंगा गिरा वहीं नाहन विधानसभा क्षेत्र के विक्रमबाग पंचायत में 4 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन पुल के लिए क्रिएट वायर से लगा डंगा गिर गया। जिसके चलते इस पुल के निर्माण में और देरी होगी। बता दें कि विक्रम बाग पंचायत के मंडेरवा गांव में इस पुल का निर्माण कार्य पिछले 6 माह से बंद है। ग्रामीण कई बार लोक निर्माण विभाग और प्रदेश सरकार से इस पुल का निर्माण जल्द पूरा करवाने की मांग कर चुके हैं। वही भारी बारिश से जिला में जल शक्ति विभाग की 57 पेयजल तथा सिंचाई योजनाएं बंद रही। नुकसान का आंकलन शनिवार को नहीं हो पाया इन योजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा है, नुकसान का आंकलन शनिवार को नहीं हो पाया था। वहीं नाहन सराहां कुमारहट्टी नेशनल हाईवे पर जगह-जगह बड़े पत्थर गिरने से वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर जिला सिरमौर आपदा प्रबंधन ने भारी बारिश से जिला के सभी नदी, नालों तथा खंडों के उफान पर होने से लोगों को नदी नालों के किनारे ना जाने का आग्रह किया है। साथ ही किसी भी आपात स्थिति में 1077 पर संपर्क करने की सलाह दी है।

Edited By: Himani Sharma