Sirmaur News: निशानेबाजों ने देहरादून में किया हिमाचल का नाम रोशन, तीन खिलाड़ियों ने किया क्वालीफाई
हिमाचल प्रदेश शूटिंग क्लब धौला कुआं के निशानेबाजों ने देहरादून में उत्तर क्षेत्र निशानेबाजी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रवीण कुमार, प्रियांशु चौधरी और ऋषभ चौधरी ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में क्वालीफाई किया। क्लब के अध्यक्ष भागमल ठाकुर ने निशानेबाजों को बधाई दी।
जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश शूटिंग क्लब धौला कुआं के निशानेबाजों ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित उत्तर क्षेत्र निशानेबाजी प्रतियोगिता में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से एक बार फिर राज्य का नाम रोशन किया है।
छठी आईआरबी बटालियन धौला कुआं के शूटिंग कोच इंस्पेक्टर सुरेश कुमार चौहान ने बताया कि 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धाओं में 3 निशानेबाजों ने सराहनीय अंकों के साथ क्वालीफाई किया है। जिसमें प्रवीण कुमार कोलर स्कोर 375/400, प्रियांशु चौधरी रामपुर स्कोर 372/400 और ऋषभ चौधरी निवासी माजरी स्कोर 366/400 शामिल हैं।
हिमाचल प्रदेश शूटिंग क्लब के अध्यक्ष एवं छठी आईआरबी बटालियन धौलाकुआं के कमांडेंट भागमल ठाकुर ने बताया कि शूंटिंग क्लब के सदस्यों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जो कि उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति निरंतर समर्पण को दर्शाता है। इस उपलब्धि ने हिमाचल प्रदेश शूटिंग क्लब धौलाकुआं को देश भर में पहचान दिलाई है।
भागमल ठाकुर ने सभी निशानेबाजों को उनकी उल्लेखनीय सफलता के लिए बधाई दी है और उन्हें आगामी राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के लिए अपने कठोर प्रशिक्षण को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया है।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हिमाचल प्रदेश के निशानेबाज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक जारी रखेंगे और अन्य युवा निशानेबाजों को निशानेबाजी को एक पेशेवर खेल के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे।
