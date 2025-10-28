Language
    राजगढ़: MLA रीना कश्यप ने चौकी मेले के समापन पर खोला खजाना, डिंबर पंचायत को 3 लाख और जेठा स्थान को दिए 1.5 लाख

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 06:45 PM (IST)

    विधायक रीना कश्यप ने राजगढ़ की डिंबर पंचायत में लंगर भवन के लिए 3 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने चौकी मेले के समापन पर यह घोषणा की। विधायक ने जेठा स्थान भगोडीया के लिए भी डेढ़ लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए।

    राजगढ़ की डिंबर पंचायत में लंगर भवन के लिए विधायक रीना कश्यप ने 3 लाख रुपए देने की की घोषणा (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के राजगढ़ उपमंडल की डिंबर पंचायत में आयोजित तीन दिवसीय चौकी मेले के समापन अवसर पर पंचायत की विधायक रीना कश्यप मुख्य अतिथि रही।

    इस तीन दिवसीय मेले में खेलकूद प्रतियोगिता के साथ-साथ दंगल का भी आयोजन किया गया। विधायक रीना कश्यप ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है। डिंबर पंचायत की चौकी में यह मेल भी झंडा जी के नाम से लगता है।

    चौकी गांव में यह मेल दशकों से लग रहा है। मिल और त्योहार स आप फीमेल जोड़ बढ़ता है। चौकी में लगे इस मेले में राजगढ़ उपमंडल की करीब 15 पंचायत के लोग मेले में खरीदारी करने आते हैं।

    ग्रामीणों तथा मेला कमेटी की मांग पर विधायक रीना कश्यप ने विधायक निधि से जेठा स्थान भगोडीया (चबूतरा) के लिए डेढ़ लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके साथ ही ऐच्छिक निधि से मेला कमेटी के लिए 50 हजार रुपए तथा चौकी में लंगर भवन के लिए 3 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस दौरान विधायक नेेे स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी, तथाा अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश भी दिए।