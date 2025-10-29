सिरमौर: राजगढ़ के भनोग स्कूल में 51 लाख की साइंस लैब का उद्घाटन, मंत्री रोहित ठाकुर ने बांटे पुरस्कार

जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के राजगढ़ उपमंडल में 51 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भनोग की विज्ञान प्रयोगशाला भवन का लोकार्पण शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने किया। ॉ उसके बाद शिक्षा मंत्री स्कूल के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थीयों को पुरस्कार भी वितरित किए। शिक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं से 87 हजार से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

बाल पोषण आहार योजना के तहत 15,181 स्कूलों के 5.34 लाख से अधिक छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रदान किया जा रहा है तथा स्कूलो में स्मार्ट ड्रेस प्रदान की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। पूरी तरह से साक्षर राज्य बनने का लक्ष्य हासिल किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश वर्ष 2021 में 21वें स्थान पर था और अ