हिमाचल: हत्यारे कैदी को बेहतर आचरण पर मंदिर में सेवा की दी जिम्मेदारी, प्रीमेच्योर रिलीज की तैयारी के बीच हो गया फरार

जागरण संवाददाता, नाहन। आदर्श केंद्रीय कारागार नाहन की ओपन जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा हरियाणा का एक कैदी फरार हो गया है। हरियाणा के शाहाबाद निवासी 64 वर्षीय हरीश कुमार वीरवार शाम को कारागार के खुले परिसर (ओपन जेल) से फरार हो गया। फरार कैदी हरीश हत्या के जुर्म में 20 वर्ष से सज़ा भुगत रहा है।

बेहतर चरित्र के कारण मंदिर में सेवा की दी थी जिम्मेदारी आधिकारिक बयान के अनुसार, उसका बेहतर चरित्र देखते हुए आजीवन कारावासी को बंद जेल से खुले में मंदिर पूजा में नियुक्त किया गया था। वह छह महीने से जेल परिसर के मंदिर में सेवा कर रहा था।

खोजबीन के बाद अब फरार घोषित वीरवार को शाम की रोल कॉल के समय कैदी अनुपस्थित पाया गया, जिसके बाद जेल में हड़कंप मच गया। जेल परिसर में खोजबीन करने के बाद कैदी को फरार घोषित कर दिया गया। इसके बाद कैदी के फरार होने की सूचना नाहन पुलिस को दे दी गई है।

प्रीमेच्योर रिलीज के लिए लगी है फाइल हैरानी तो इस बात की है कि फरार हुए कैदी की प्रीमेच्योर रिलीज (समय से पूर्व रिहाई) के लिए फाइल भी लगी हुई है। यही नहीं, कैदी की छुट्टी के लिए पैरोल भी मंजूर हो चुकी है। बावजूद इसके कैदी फरार हो गया।

बेहतर आचरण वाले कैदियों को खुले परिसर में काम की मिलती है अनुमति आदर्श केंद्रीय कारागार में बेहतर आचरण वाले तथा जिनकी जेल की कैद आधी से ज्यादा बीत चुकी होती है, उन्हें खुली जेल में कार्य करने की अनुमति दी जाती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि खुले परिसर में काम करने वाले कैदियों में अभी तक कोई भी कैदी फरार नहीं हुआ था। यह पहला ऐसा मामला है जिसमें अपनी सज़ा के 20 वर्ष भुगतने के बाद भी कैदी फरार हो गया है।