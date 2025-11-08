Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल: हत्यारे कैदी को बेहतर आचरण पर मंदिर में सेवा की दी जिम्मेदारी, प्रीमेच्योर रिलीज की तैयारी के बीच हो गया फरार

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 02:48 PM (IST)

    नाहन जेल से हरियाणा का एक कैदी फरार हो गया, जो हत्या के मामले में 20 साल की सजा काट रहा था। बेहतर आचरण के कारण उसे मंदिर में सेवा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। कैदी की समय से पहले रिहाई के लिए फाइल भी लगी हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    आदर्श केंद्रीय कारागार नाहन से कैदी फरार हो गया है। सौ. पुलिस

    जागरण संवाददाता, नाहन। आदर्श केंद्रीय कारागार नाहन की ओपन जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा हरियाणा का एक कैदी फरार हो गया है। हरियाणा के शाहाबाद निवासी 64 वर्षीय हरीश कुमार वीरवार शाम को कारागार के खुले परिसर (ओपन जेल) से फरार हो गया। फरार कैदी हरीश हत्या के जुर्म में 20 वर्ष से सज़ा भुगत रहा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेहतर चरित्र के कारण मंदिर में सेवा की दी थी जिम्मेदारी

    आधिकारिक बयान के अनुसार, उसका बेहतर चरित्र देखते हुए आजीवन कारावासी को बंद जेल से खुले में मंदिर पूजा में नियुक्त किया गया था। वह छह महीने से जेल परिसर के मंदिर में सेवा कर रहा था। 

    खोजबीन के बाद अब फरार घोषित

    वीरवार को शाम की रोल कॉल के समय कैदी अनुपस्थित पाया गया, जिसके बाद जेल में हड़कंप मच गया। जेल परिसर में खोजबीन करने के बाद कैदी को फरार घोषित कर दिया गया।  इसके बाद कैदी के फरार होने की सूचना नाहन पुलिस को दे दी गई है। 

    प्रीमेच्योर रिलीज के लिए लगी है फाइल

    हैरानी तो इस बात की है कि फरार हुए कैदी की प्रीमेच्योर रिलीज (समय से पूर्व रिहाई) के लिए फाइल भी लगी हुई है। यही नहीं, कैदी की छुट्टी के लिए पैरोल भी मंजूर हो चुकी है। बावजूद इसके कैदी फरार हो गया। 

    बेहतर आचरण वाले कैदियों को खुले परिसर में काम की मिलती है अनुमति

    आदर्श केंद्रीय कारागार में बेहतर आचरण वाले तथा जिनकी जेल की कैद आधी से ज्यादा बीत चुकी होती है, उन्हें खुली जेल में कार्य करने की अनुमति दी जाती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि खुले परिसर में काम करने वाले कैदियों में अभी तक कोई भी कैदी फरार नहीं हुआ था। यह पहला ऐसा मामला है जिसमें अपनी सज़ा के 20 वर्ष भुगतने के बाद भी कैदी फरार हो गया है।

    कैदी फरार घोषित, मामला दर्ज

    नाहन जेल अधीक्षक भानु प्रकाश शर्मा ने बताया कि 64 वर्षीय आजीवन कारावास की सजा काट रहा हरीश कुमार वीरवार शाम से गायब है, उसे फरार घोषित कर दिया गया है। नाहन पुलिस थाना में इस संबंध में मामला दर्ज करवाया गया है।