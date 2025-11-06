हिमाचल: हरियाणा के स्कॉर्पियो सवारों ने पांवटा साहिब में रंजिश में कुचल दिया युवक, PGI ले जाते मौत
सिरमौर के पांवटा साहिब में आपसी रंजिश में हरियाणा के युवक अशरफ अली की स्कॉर्पियो से कुचलकर हत्या कर दी गई। अवैध खनन को लेकर चल रहे विवाद के चलते यह घटना हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के साथ दो अन्य युवक भी घायल हुए हैं। आरोपियों ने पहले भी अशरफ पर हमला किया था। हरियाणा में टिप्परों के चालान को लेकर विवाद था।
जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। पांवटा साहिब में आपसी रंजिश ने खूनी खेल का रंग ले लिया। पांवटा साहिब शहर के केदारपुर में स्कॉर्पियो सवारों ने हरियाणा के युवक की कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में तनाव फैल गया है।
अवैध खनन सामग्री और परिवहन से जुड़ा है विवाद
बताया जा रहा है कि इस वारदात की जड़ अवैध खनन सामग्री और उसके परिवहन को लेकर चल रहा पुराना विवाद है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय अशरफ अली पुत्र खेरदीन पुत्र मगंलु गांव व डा. कलेसर थाना व तहसील प्रताप नगर जिला यमुनानगर हरियाणा के रूप में हुई है।
स्कॉर्पियो से रौंद दिया
अशरफ अली अपने डंपर की मरम्मत के लिए पांवटा साहिब के भुपूर स्थित मिस्त्री के पास रुका हुआ था। इसी दौरान पीछे से आशिक अली व खुर्शीद उर्फ ईनाम पुत्र जाहिद निवासी गांव कलेसर डा. व थाना प्रताप नगर जिला यमुनानगर हरियाणा काले रंग की स्कॉर्पियो कार में आए। इसके बाद अशरफ को टक्कर मारी, फिर स्कॉर्पियो को बैक कर दोबारा दूसरे युवक पर चढ़ा दिया।
पीजीआई ले जाते समय मौत
जानलेवा हमले में अशरफ को गंभीर चोटें आईं। उसे सिविल अस्पताल पांवटा साहिब ले जाया गया, जहां से उसे पीजीआई रेफर किया गया, लेकिन बीती देर शाम रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
दो अन्य युवक भी हुए घायल
वारदात के समय अशरफ के साथ मौजूद अमजद (28) और इसरार (21) को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में चल रहा है।
तीन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज
पुलिस ने मुख्य आरोपित आशिक और खुर्शीद के साथ-साथ अमन के खिलाफ भी हत्या का मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार, अमन स्कॉर्पियो कार में आशिक और खुर्शीद के साथ मौजूद था और वारदात को अंजाम देने में उसने उनका साथ दिया।
दो महीने पहले भी किया था हमला
यह भी बताया जा रहा है कि दो महीने पहले भी आरोपितों ने अशरफ पर हमला किया था और उसकी गाड़ी तोड़ दी थी। उस समय भी अमन पर मामला दर्ज हुआ था। जघन्य हत्या के बाद पांवटा साहिब में अवैध खनन माफिया के बेलगाम होने का मुद्दा भी गरमा गया है।
दोनों गुटों में पुरानी रंजिश थी : एसपी
जिला सिरमौर के पुलिस अधीक्षक निश्चित सिंह नेगी ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पता चला है कि इन दोनों गुटों के बीच पुरानी और लंबी रंजिश चल रही थी। इसी कारण आरोपित आशिक और खुर्शीद एक स्कॉर्पियो कार में आए थे। एसपी ने कहा कि आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
हरियाणा में टिप्पर विवाद, पांवटा में खूनी इंतकाम
जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि दोनों गुटों के बीच लंबे समय से चली आ रही रंजिश की मुख्य वजह हरियाणा राज्य में टिप्परों के चालान को लेकर उपजा विवाद था। शुरुआती जानकारी के अनुसार, पीड़ित गुट ने आरोपितों के टिप्परों के चालान या उनसे संबंधित कोई शिकायत की थी, जिससे आरोपित गुट बेहद नाराज था। इसी शिकायत और बदले की भावना के कारण उनके बीच रंजिश चल रही थी, जो आज पांवटा साहिब में इस जानलेवा हमले के रूप में सामने आई।
