हिमाचल: हरियाणा के स्कॉर्पियो सवारों ने पांवटा साहिब में रंजिश में कुचल दिया युवक, PGI ले जाते मौत

जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। पांवटा साहिब में आपसी रंजिश ने खूनी खेल का रंग ले लिया। पांवटा साहिब शहर के केदारपुर में स्कॉर्पियो सवारों ने हरियाणा के युवक की कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में तनाव फैल गया है।

अवैध खनन सामग्री और परिवहन से जुड़ा है विवाद बताया जा रहा है कि इस वारदात की जड़ अवैध खनन सामग्री और उसके परिवहन को लेकर चल रहा पुराना विवाद है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय अशरफ अली पुत्र खेरदीन पुत्र मगंलु गांव व डा. कलेसर थाना व तहसील प्रताप नगर जिला यमुनानगर हरियाणा के रूप में हुई है।

स्कॉर्पियो से रौंद दिया अशरफ अली अपने डंपर की मरम्मत के लिए पांवटा साहिब के भुपूर स्थित मिस्त्री के पास रुका हुआ था। इसी दौरान पीछे से आशिक अली व खुर्शीद उर्फ ईनाम पुत्र जाहिद निवासी गांव कलेसर डा. व थाना प्रताप नगर जिला यमुनानगर हरियाणा काले रंग की स्कॉर्पियो कार में आए। इसके बाद अशरफ को टक्कर मारी, फिर स्कॉर्पियो को बैक कर दोबारा दूसरे युवक पर चढ़ा दिया।

पीजीआई ले जाते समय मौत जानलेवा हमले में अशरफ को गंभीर चोटें आईं। उसे सिविल अस्पताल पांवटा साहिब ले जाया गया, जहां से उसे पीजीआई रेफर किया गया, लेकिन बीती देर शाम रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। दो अन्य युवक भी हुए घायल वारदात के समय अशरफ के साथ मौजूद अमजद (28) और इसरार (21) को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में चल रहा है। तीन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज पुलिस ने मुख्य आरोपित आशिक और खुर्शीद के साथ-साथ अमन के खिलाफ भी हत्या का मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार, अमन स्कॉर्पियो कार में आशिक और खुर्शीद के साथ मौजूद था और वारदात को अंजाम देने में उसने उनका साथ दिया।

दो महीने पहले भी किया था हमला यह भी बताया जा रहा है कि दो महीने पहले भी आरोपितों ने अशरफ पर हमला किया था और उसकी गाड़ी तोड़ दी थी। उस समय भी अमन पर मामला दर्ज हुआ था। जघन्य हत्या के बाद पांवटा साहिब में अवैध खनन माफिया के बेलगाम होने का मुद्दा भी गरमा गया है।