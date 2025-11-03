सिरमौर: श्रीरेणुकाजी मेले में डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने दी 1 करोड़ की सौगात, कलाकार यदुवंशी की जुगलबंदी से झूमे दर्शक

इससे पूर्व उन्होंने श्रीरेणुकाजी झील के समीप देवघाट पर माता रेणुकाजी आरती में भाग लिया तथा भगवान परशुराम जी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस अवसर पर रेणू मंच पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल को देवभूमि भी कहा जाता है।

जागरण संवाददाता, नाहन। अंतरराष्ट्रीय श्रीरेणुकाजी मेले की तीसरी सांस्कृतिक संध्या में रविवार को मुख्य अतिथि के रूप में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिरकत की।

यहां के लोगों की देवी देवताओं में प्रगाढ श्रद्धा है। हमें अपनी समृद्ध संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन में अहम भूमिका अदा करनी चाहिए। ताकि हमारी भावी पीढ़ी को अपनी प्राचीन संस्कृति का बोध हो सके।

उन्होंने कहा कि श्रीरेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र एसा क्षेत्र है, जिसका प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री तथा हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने भी नेतृत्व किया तथा पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी इस निर्वाचन क्षेत्र को बहुत प्यार करते थे।

इन दोनों विभूतियों को इस विधानसभा क्षेत्र के विकास का श्रेय जाता है। श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र लगातार विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नौहराधार में बस स्टैंड निर्माण के लिए एक क

अंतर्राष्ट्रीय श्रीरेणुकाजी मेला की तीसरी सांस्कृतिक संध्या स्टार कलाकार सुधीर यदुवंशी के नाम रही। उन्होंने महफिल में एक के बाद एक शानदार प्रस्तुति देते हुए दर्शकों को खूब झुमाया।

इसके अलावा हिमाचली कलाकारों ने भी अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां देकर इस शाम को रंगीन बना दिया। इस सांस्कृतिक संध्या के स्टार कलाकार प्रसिद्ध बालीवुड प्ले बैक सिंगर सुधीर यदुवंशी ने ‘देवा श्री गणेशा’ से अपने कार्यक्रम की शुरूआत की।

इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक हिंदी व पंजाबी गीत प्रस्तुत किए। यदुवंशी ने फिल्मी गीत ‘जय हो’ और ‘तेरी दीवानी’ से अपनी दमदार आवाज के जलवे बिखरे।

तत्पश्चात उन्होंने ‘तेरे बिना लगी नहीं मोर जिया रे, सूफी गीत से लोगों का मनोरंजन किया। यदुवंशी ने ‘अखियां उड़ीक दिया, दिल आवाजा मारदा’, ‘मेरा पिया घर आया’, ‘तेरी जुगनी’, ‘चक दे इंडिया’ पर दर्शकों को खूब झुमाया।

हिमाचली जोड़ी के नाम से मशहूर अर्जुन गोपाल व उनकी धर्मपत्नी रंजना रघुवंशी ने ‘एक दुनी दुनी, दो दुनी चार, करो मेरे दोस्तों हिमाचल से प्यार’, ‘लाल चिड़िये-लाल चिड़िये’, ‘ठूमक-ठूमक’ आदि गीतों से पंडाल में मौजूद युवाओं को झूमने पर विवश कर दिया और अपनी दमदार प्रस्तुति दी।