    सिरमौर: श्रीरेणुकाजी मेले में डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने दी 1 करोड़ की सौगात, कलाकार यदुवंशी की जुगलबंदी से झूमे दर्शक

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 03:07 PM (IST)

    उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने श्रीरेणुकाजी मेले में भाग लिया और नौहराधार में बस स्टैंड के लिए एक करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। उन्होंने संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया। सांस्कृतिक संध्या में यदुवंशी और अन्य कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दीं, जिससे दर्शक खूब झूमे।

    प्रदेश की संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में आमजन की रहती है अहम भूमिका (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, नाहन। अंतरराष्ट्रीय श्रीरेणुकाजी मेले की तीसरी सांस्कृतिक संध्या में रविवार को मुख्य अतिथि के रूप में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिरकत की।

    इससे पूर्व उन्होंने श्रीरेणुकाजी झील के समीप देवघाट पर माता रेणुकाजी आरती में भाग लिया तथा भगवान परशुराम जी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस अवसर पर रेणू मंच पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल को देवभूमि भी कहा जाता है।

    यहां के लोगों की देवी देवताओं में प्रगाढ श्रद्धा है। हमें अपनी समृद्ध संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन में अहम भूमिका अदा करनी चाहिए। ताकि हमारी भावी पीढ़ी को अपनी प्राचीन संस्कृति का बोध हो सके।

    उन्होंने कहा कि श्रीरेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र एसा क्षेत्र है, जिसका प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री तथा हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने भी नेतृत्व किया तथा पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी इस निर्वाचन क्षेत्र को बहुत प्यार करते थे।

    इन दोनों विभूतियों को इस विधानसभा क्षेत्र के विकास का श्रेय जाता है। श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र लगातार विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नौहराधार में बस स्टैंड निर्माण के लिए एक क

    अंतर्राष्ट्रीय श्रीरेणुकाजी मेला की तीसरी सांस्कृतिक संध्या स्टार कलाकार सुधीर यदुवंशी के नाम रही। उन्होंने महफिल में एक के बाद एक शानदार प्रस्तुति देते हुए दर्शकों को खूब झुमाया।

    इसके अलावा हिमाचली कलाकारों ने भी अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां देकर इस शाम को रंगीन बना दिया। इस सांस्कृतिक संध्या के स्टार कलाकार प्रसिद्ध बालीवुड प्ले बैक सिंगर सुधीर यदुवंशी ने ‘देवा श्री गणेशा’ से अपने कार्यक्रम की शुरूआत की।

    इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक हिंदी व पंजाबी गीत प्रस्तुत किए। यदुवंशी ने फिल्मी गीत ‘जय हो’ और ‘तेरी दीवानी’ से अपनी दमदार आवाज के जलवे बिखरे।

    तत्पश्चात उन्होंने ‘तेरे बिना लगी नहीं मोर जिया रे, सूफी गीत से लोगों का मनोरंजन किया। यदुवंशी ने ‘अखियां उड़ीक दिया, दिल आवाजा मारदा’, ‘मेरा पिया घर आया’, ‘तेरी जुगनी’, ‘चक दे इंडिया’ पर दर्शकों को खूब झुमाया।

    हिमाचली जोड़ी के नाम से मशहूर अर्जुन गोपाल व उनकी धर्मपत्नी रंजना रघुवंशी ने ‘एक दुनी दुनी, दो दुनी चार, करो मेरे दोस्तों हिमाचल से प्यार’, ‘लाल चिड़िये-लाल चिड़िये’, ‘ठूमक-ठूमक’ आदि गीतों से पंडाल में मौजूद युवाओं को झूमने पर विवश कर दिया और अपनी दमदार प्रस्तुति दी।

    एक अन्य कलाकार पंकज ठाकुर ने भी अपने गीतों से दर्शकों की वाहवाही बटोरी। इसके अलावा हिमाचली कलाकार विवेक राज्टा और हेमंत शर्मा ने नाटियों से दर्शकों का मनोरंजन किया।

    सिरमौर से ताल्लुक रखने वाली गायक मोनिका ने ‘गोरा-गोरा मुखड़ा तेरा देखियो’ गीत प्रस्तुत किया। एक अन्य गायिका शालू धीमान ने ‘कोई मिल गया, मेरा दिल गया‘ से मेलार्थियों को मनोरंजन किया।

    लोक कलाकार किशन वर्मा ने ‘होश मित्रा‘ व पिंक प्लाजो’ गीतों से मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं रवि ने भी पहाड़ी गीत पेश किया। गुंजन ने ‘नीले-नीले अंबर पर चांद जब आए’ पेश किया।

    चौथी कक्षा में पढ़ने वाली सावी शर्मा ने शानदार नाटी प्रस्तुत कर दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी। रविवार का अवकाश होने के चलते सांस्कृतिक संध्या में हजारों की तादाद में दर्शकों की भीड़ उमड़ी और कलाकारों ने भी अपनी दमदार प्रस्तुतियों से उनका भरपूर मनोरंजन किया।