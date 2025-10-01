त्रिलोकपुर: नवरात्रों में महामाया श्री बाला सुंदरी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, 1.25 लाख भक्तों ने चढ़ाए 1.10 करोड़ रुपये

उत्तरी भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल महामाया श्री बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में अश्विन नवरात्रों के 10 दिनों में 1 लाख 25 हजार 600 श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। भक्तों ने माता को एक करोड़ 10 लाख 90 हजार 725 रुपए भेंट किए। रामनवमी के दिन 8100 श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और 17 लाख 35 हजार 605 रुपए चढ़ाए।

जागरण संवाददाता, नाहन। उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल महामाया श्री बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में अश्विन नवरात्रों के 10 दिनों में 1 लाख 25 हजार 600 श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। इन भक्तों ने माता को एक करोड़ 10 लाख 90 हजार 725 रुपए भेंट किए।

रामनवमी के दिन बुधवार को हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व हिमाचल सहित अन्य राज्यों से 8100 श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। बुधवार को इन श्रद्धालुओं ने माता को 17 लाख 35 हजार 605 रुपए चढ़वा चढ़या।