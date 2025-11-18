सिरमौर: गढ़ासर बूथ पर विधायक रीना कश्यप ने लगाया जनता दरबार, लोगों की फरियाद सुन मौके पर ही कई समस्याओं का किया निपटारा

जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के पच्छाद उपमंडल की कोटला पंजोला पंचायत के गढ़ासर बूथ पर विधायक रीना कश्यप ने मंगलवार को ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने बरसात के मौसम में हुए सड़कों, पगडंडियों व रास्तों के नुकसान की समस्या को विधायक के समक्ष रखा।

साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें भारी बरसात में फसलों तथा गौशालाओं को भी भारी नुकसान हुआ। जिसका अभी तक सरकार की ओर से कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने बिजली, पानी और सड़क की समस्याओं को एक-एक कर विधायक के समक्ष रखा।

विधायक ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर सरकार के समक्ष रखकर जल्द हल करवाने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही विधायक ने ग्रामीणों तथा भाजपा कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव के लिए तैयार रहने के भी निर्देश दिए।

विधायक ने कहा कि आने वाले दिनों में जल्द ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। जिसके लिए कार्यकर्ता अभी से तैयारी शुरू कर दें तथा पंचायत में लोगों से संपर्क अभियान तेज करें।

ताकि जिला सिरमौर की अधिकतर पंचायतों में भाजपा से संबंधित पंचायत प्रतिनिधि चुने जाए। इसके पश्चात विधायक रीना कश्यप ने सोलन के कोटला नाला में सृजन अकादमी एक कार्यक्रम में शामिल हुई।

जहां पर उन्होंने हाल ही में पुलिस की भर्ती में चयनित हुए युवाओं को मोमेंट को देखकर सम्मानित किया। बता दें कि इस अकादमी से पच्छाद विस क्षेत्र के 7 बच्चे अभी पुलिस में सेलेक्ट हुए है।