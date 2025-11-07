Sirmaur News: अगले आदेश तक मानवेंद्र ठाकुर ही रहेंगे पांवटा साहिब के DSP, तबादला आदेश पर हाईकोर्ट का स्टे
पांवटा साहिब में डीएसपी मानवेंद्र सिंह ठाकुर के तबादले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। वह अगले आदेश तक अपने पद पर बने रहेंगे। सरकार ने विजय कुमार रघुवंशी को नियुक्त किया था, जिन्होंने पदभार भी संभाल लिया था। मानवेंद्र ठाकुर पिछले 9 महीनों से डीएसपी के रूप में कार्यरत थे और उन्होंने अपराधिक गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी।
जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में डीएसपी की नियुक्ति को लेकर शुक्रवार शाम को नया अपडेट आया है। पिछले करीब 9 महीने से बतौर डीएसपी कार्यभार संभाल रहे युवा अधिकारी मानवेंद्र सिंह ठाकुर के तबादला आदेश पर फिलहाल रोक लग गई है।
हाईकोर्ट और सरकार के अगले आदेशों तक मानवेंद्र ठाकुर पांवटा साहिब के डीएसपी पद पर बने रहेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से बुधवार शाम को हिमाचल पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल के बाद डीएसपी विजय कुमार रघुवंशी को पांवटा साहिब लगाया था।
इन तबादला आदेशों के चंद घंटों बाद विजय रघुवंशी ने वीरवार सुबह ही पांवटा साहिब में नए डीएसपी के तौर पर कार्यभार संभाल लिया था। इस बीच मौजूदा डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचे और तबादला आदेशों पर स्टे ले आए।
बताया जा रहा है कि रघुवंशी ने पदभार संभालने से पहले एसपी कार्यालय को ई-मेल के माध्यम से सूचना दी थी, जिसके बाद वह शिमला से सीधे पांवटा साहिब पहुंचे और पदभार ग्रहण कर लिया, जबकि मानवेंद्र ठाकुर रिलीव भी नहीं हुए थे। पांवटा साहिब के डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर को महज अभी 9 माह का वक्त ही हुआ है।
इस बीच सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ उन्हें भी शिमला ट्रांसफर कर दिया। बता दें कि पांवटा साहिब तीन राज्यों हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमाओं के साथ सटा है। इस अति संवेदनशील क्षेत्र पर डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर ने नशे सहित अन्य अपराधिक गतिविधियों की रोकथाम और तस्करों को जेल तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं।
यह युवा अधिकारी इससे पहले कई ऐसे बड़े मामलों को क्रेक कर चुके हैं, जिसमें अपनी योग्यता का बखूबी प्रमाण दिया है। डीएसपी से पहले नाहन में एसएचओ पद पर रहते हुए भी उन्होंने कई अहम केस सुलझाए हैं। उनके एकाएक तबादले से लोग भी हैरान थे। इस मामले की अगली सुनवाई प्रदेश हाईकोर्ट में अब 21 नवंबर को होगी। उधर जिला सिरमौर के पुलिस अधीक्षक निश्चित सिंह नेगी ने डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर को हाईकोर्ट से स्टे मिलने की पुष्टि की है।
