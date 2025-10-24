Sirmaur News: माईना बाग ITI भवन दो सालों से कर रहा उद्घाटन के लिए CM सुक्खू का इंतजार, करोड़ों की लागत से हुआ है तैयार 

जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के श्रीरेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपये से तैयार माईना बाग आईटीआई भवन पिछले दो वर्षों से उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री का इंतजार कर रही है। आईटीआई माईना बाग के नाम से पिछले 9 वर्षों से आईटीआई खेगुवा में एक निजी मकान में चल रही है। आईटीआई माईना बाग का शिलान्यास वर्ष 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा किया गया था।

वर्ष 2022 के दिसंबर तक भवन का 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका था। वहीं, 2023 में आईटीआई का भवन बनकर तैयार हुआ। जो कि पिछले 2 वर्षों से लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहा है। बता दें कि वर्ष 2016 में जब यह आईटीआई शुरू हुई थी। तो यहां पर चार ट्रेड शुरू करने की घोषणा की गई थी। मगर निजी भवन की कमरों की कमी के कारण यहां पर 9 वर्षों से केवल दो ही ट्रेड चल रहे हैं। जिसमें इलेक्ट्रीशियन तथा पंप ऑपरेटर में 40-40 विद्यार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं। जबकि ड्राफ्ट्समैन तथा फीटर ट्रेड स्वीकृत है, जो कि अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं।

वहीं, भाजपा संगडाह मंडल अध्यक्ष बलबीर सिंह ठाकुर, भाजपा जिला प्रवक्ता प्रताप सिंह रावत तथा श्रीरेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी रहे नारायण सिंह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी में जानबूझकर पिछले दो वर्षों से आईटीआई का लोकार्पण नहीं करवाया है। जिसके चलते निजी भवन मालिक को लाखों रुपए का किराया जा रहा है। वही सैकड़ो विद्यार्थी नए ट्रेड में प्रशिक्षण नहीं ले पा रहे हैं।

उधर जब इस संदर्भ में लोक निर्माण विभाग संगडाह मंडल के अधिशासी अभियंता राम सिंह तथा जिला सिरमौर लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता अरविंद शर्मा से संपर्क किया गया। तो उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रीरेणुकाजी मेले के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा आईटीआई माईना बाग का उद्घाटन समारोह प्रस्तावित है।