सिरमौर में बारिश ने बिगाड़ी सड़कों की सूरत, NH-907A पर गिरी चट्टान वाहन चालकों के लिए बनी बड़ा खतरा

जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर में बरसात के मौसम में नेशनल हाईवे, राज्य मार्ग, मुख्य जिला मार्ग व संपर्क मार्ग का बहुत बुरा हाल हुआ है। सड़कों की हालत ऐसी हो गई है कि सड़क में गड्ढे हैं या गढ़ों में सड़क वाहन चालकों को समझ ही नहीं आ रहा है। जिला सिरमौर मुख्यालय नाहन को राजधानी शिमला से जोड़ने वाले नाहन सराहां कुमारहट्टी नेशनल हाईवे 907ए में भी बरसात ने खस्ताहाल कर दिया है।

सड़क में जगह-जगह मलबा व बड़े-बड़े पत्थर तथा गड्ढे वाहन चालकों के लिए दुर्घटना और परेशानी का कारण बन रहे हैं। नाहन से 17 किलोमीटर दूर बोहल में बड़ी-बड़ी चट्टानों पिछले 2 महीने से सड़क पर ही है, जिसके चलते इस पॉइंट पर वाहनों को निकालने के लिए बहुत कम जगह बची है, यहां पर सड़क तंग होने लगातार हादसों का डर लगा रहता है।