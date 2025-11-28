Language
    Himachal: सिरमौर के जरवा जुनैली पंचायत प्रधान पद से निष्कासित, 5 सालों में 22 पंचायत प्रतिनिधि पर लिया गया है एक्शन

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 06:36 PM (IST)

    जिला सिरमौर के शिलाई क्षेत्र में पांच वर्षों में 22 पंचायत प्रतिनिधि निलंबित हुए हैं। उपायुक्त सिरमौर ने जरवा-जुनैली की प्रधान आशा देवी को कर्तव्य निर्वहन में दोषी पाए जाने पर पद से हटाया और 12,99,607 रुपये की धनराशि पंचायत निधि में जमा करने का आदेश दिया। 2021-2025 के सत्र में 32 पंचायत प्रधान व सदस्य निलंबित हुए, जिसमें शिलाई क्षेत्र में सबसे अधिक कार्रवाई हुई।

    शिलाई विधानसभा क्षेत्र में 5 सालों में 22 पंचायत प्रतिनिधि निलंबित एवं निष्कासित किए गए हैं।

    जागरण संवाददाता, नाहन (सिरमौर)। जिला सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र में 5 वर्षों के दौरान 22 पंचायत प्रतिनिधियों को निलंबित एवं निष्कासित किया गया है। शुक्रवार को उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने विकास खण्ड शिलाई की ग्राम पंचायत जरवा-जुनैली की प्रधान आशा देवी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी पाये जाने पर ग्राम पंचायत जरवा-जुनैली के प्रधान पद से तत्काल हटाने के आदेश जारी किए है।

    छह वर्ष की कालावधि के लिए पंचायत के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए निर्रहित (अयोग्य) करने के भी आदेश जारी किए है। उपायुक्त ने यह भी आदेश जारी किए है कि वह दुरुपयोग की गई 12,99,607 रुपये की धनराशि को तुरंत पंचायत निधि खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

    इसके अतिरिक्त उनके पास ग्राम पंचायत जरवा-जुनैली की नकद राशि या पंचायत अभिलेख या अन्य कोई स्टोर/स्टॉक का सामान हो तो उसे भी प्रधान पद की मोहर के साथ तुरंत सचिव, ग्राम पंचायत जरवा-जुनैली को सौंपना सुनिश्चित करें।

    2021 से 2025 के पंचायती राज सत्र में 32 पंचायत प्रधान व सदस्य निलंबित एवं निष्कासित

    जिला सिरमौर में पंचायती राज के इस सत्र के 4 वर्ष 10 महीनों में 19 पंचायतों के 32 पंचायत प्रतिनिधि निलंबित एवं निष्कासित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में जनवरी 2021 में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए थे। जनवरी 2021 से 15 सितंबर 2025 तक जिला सिरमौर की 259 पंचायतों में से 18 पंचायतों के प्रतिनिधियों पर कार्रवाई हुए।

    जिसमें भाजपा सरकार के 2 वर्षों के दौरान 5 पंचायत प्रतिनिधि निलंबित हुए। जबकि कांग्रेस सरकार के अढ़ाई वर्षों के कार्यकाल में 26 पंचायत प्रतिनिधि निलंबित और निष्कासित किए गए। इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा शिलाई विधानसभा क्षेत्र का है। अकेले शिलाई विधानसभा क्षेत्र में 20 पंचायत प्रतिनिधि निलंबित या निष्कासित किए गए हैं।