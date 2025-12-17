Language
    घने कोहरे के आगोश में लिपटा सिरमौर का औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब, दिन में लाइट जलाकर रेंगते हुए चले वाहन

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 04:15 PM (IST)

    बुधवार को जिला सिरमौर का औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब घने कोहरे में लिपटा रहा। सैनवाला से कालाअंब त्रिलोकपुर तक कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी हुई, ...और पढ़ें

    घने कोहरे के आगोश में लिपटा औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब

    जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बुधवार को घने कोहरे की चादर में लिपट गया। सैनवाला से लेकर कालाअंब त्रिलोकपुर साथ लगते हरियाणा के क्षेत्र में भारी घना कोहरा दिन भर छाया रहा। जिससे कि पांवटा साहिब कालाअंब नेशनल हाईवे 07 पर वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

    सैनवाला से लेकर कालाअंब और साथ लगते हरियाणा क्षेत्र तक वाहन रेंग रेंग चलते रहे। वाहन चालकों को दिन में ही लाइट जलानी पड़ी। कोहरा इतना घना था कि तापमान पिछले दिनों के मुकाबले 25 डिग्री से लुढ़क कर दोपहर को 10 डिग्री पहुंच गया। दिन में ही कुछ दुकानों के बाहर लोग अलाव जलाते हुए नजर आए। बुधवार को सैनवाला कालाअंब त्रिलोकपुर के दर्जनों गांवों को कोहरे ने अपने आगोश लिपटे हुए नजर आए।

    वहीं, दोपहर 1:00 बजे भी लोगों को सूरज कहीं नजर नहीं आ रहा था। जिसके चलते क्षेत्र वाहन चालकों, मजदूर, कामगारों तथा स्थानीय लोगों के लिए ठंड में काम करना भी बेहाल हो रहा हैं। विदित रहे कि जिला सिरमौर में पिछले साढ़े तीन माह से बारिश न होने के चलते सुखी ठंड बढ़ रही थी। वहीं अब पिछले एक-दो दिनों से कालाअंब क्षेत्र से घना कोहरा जिला के अन्य क्षेत्रों में फैलने लगा पड़ा है।

    जिससे कि जिला मुख्यालय नाहन सहित पांवटा साहिब उपमंडल के गांव शीत लहर की चपेट में आ रहा है। आने वाले दिनों में कोहरे से ओर ठंड बढ़ाने की आशंका जताई जा रही है, जिससे कि लोग बीमारियों की चपेट में भी आ सकते हैं। कोहरा कितना खतरनाक हो सकता है।

    इस बात का अंदाजा मंगलवार सुबह 4:00 बजे यमुना एक्सप्रेस पर हुए घने कोहरे की वजह से भीषण हादसे से लगाया जा सकता है, जिसमें की 13 लोगों की जान गई।