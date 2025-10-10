अखिल भारतीय क्लस्टर के लिए तैयार हिमाचल पुलिस की धाकड़ पावर लिफ्टिंग टीम, दिल्ली से अमरावती के लिए रवाना

जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयों के अधिकारियों वाली पुलिस पावर लिफ्टिंग टीम (पुरुष) को 13 से 17 अक्टूबर तक अमरावती आंध्र प्रदेश में आयोजित होने वाले दूसरे अखिल भारतीय पुलिस भारोत्तोलन क्लस्टर 2025-26 में भाग लेने के लिए शनिवार को दिल्ली से रवाना होगी।

यह टीम पावर लिफ्टिंग वर्ग में हिमाचल प्रदेश पुलिस का प्रतिनिधित्व करेगी। जिसमें देश भर के पुलिस जवान एवं अधिकारी भाग लेंगे। यह टीम 11 अक्टूबर को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली से अमरावती के लिए रवाना होगी।

टीम का नेतृत्व छठी भारतीय रिज़र्व बटालियन धौलाकुआँ के उपनिरीक्षक बुद्धि सिंह टीम मैनेजर के रूप में कर रहे हैं, जबकि चौथी भारतीय रिज़र्व बटालियन जंगलबेरी के हवलदार शेखर टीम कप्तान-सह-खिलाड़ी के रूप में कार्यरत हैं। टीम के अन्य सदस्यों में कांस्टेबल शामिल हैं।