अखिल भारतीय क्लस्टर के लिए तैयार हिमाचल पुलिस की धाकड़ पावर लिफ्टिंग टीम, दिल्ली से अमरावती के लिए रवाना
हिमाचल प्रदेश पुलिस की पावर लिफ्टिंग टीम 13 से 17 अक्टूबर तक अमरावती, आंध्र प्रदेश में होने वाले अखिल भारतीय पुलिस भारोत्तोलन क्लस्टर 2025-26 में भाग लेने के लिए दिल्ली से रवाना होगी। टीम का नेतृत्व उपनिरीक्षक बुद्धि सिंह करेंगे। टीम में विभिन्न इकाइयों के अधिकारी और कांस्टेबल शामिल हैं, जो हिमाचल प्रदेश पुलिस का प्रतिनिधित्व करेंगे। कमांडेंट ने टीम को शुभकामनाएं दीं।
जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयों के अधिकारियों वाली पुलिस पावर लिफ्टिंग टीम (पुरुष) को 13 से 17 अक्टूबर तक अमरावती आंध्र प्रदेश में आयोजित होने वाले दूसरे अखिल भारतीय पुलिस भारोत्तोलन क्लस्टर 2025-26 में भाग लेने के लिए शनिवार को दिल्ली से रवाना होगी।
यह टीम पावर लिफ्टिंग वर्ग में हिमाचल प्रदेश पुलिस का प्रतिनिधित्व करेगी। जिसमें देश भर के पुलिस जवान एवं अधिकारी भाग लेंगे। यह टीम 11 अक्टूबर को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली से अमरावती के लिए रवाना होगी।
टीम का नेतृत्व छठी भारतीय रिज़र्व बटालियन धौलाकुआँ के उपनिरीक्षक बुद्धि सिंह टीम मैनेजर के रूप में कर रहे हैं, जबकि चौथी भारतीय रिज़र्व बटालियन जंगलबेरी के हवलदार शेखर टीम कप्तान-सह-खिलाड़ी के रूप में कार्यरत हैं। टीम के अन्य सदस्यों में कांस्टेबल शामिल हैं।
विक्रमजीत सिंह, हिमांशु शर्मा, अंकित ठाकुर, राहुल हीर, और संजय सभी हिमाचल प्रदेश पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 6वीं आईआरबीएन धौलाकुआं के कमांडेंट ने राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में उनकी भागीदारी और प्रदर्शन के लिए टीम को शुभकामनाएं दीं और विश्वास व्यक्त किया कि वे अपनी लगन, अनुशासन और खेल भावना से हिमाचल प्रदेश पुलिस का नाम रोशन करेंगे।
