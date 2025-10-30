हिमाचल पुलिस का सिरमौर में अवैध खनन पर नाइट ऑपरेशन, 4 घंटे के एक्शन में 23 टिप्पर जब्त, स्पेशल टीम गठित
हिमाचल प्रदेश पुलिस ने सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में अवैध खनन के खिलाफ रात में विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 23 टिप्परों को जब्त किया गया और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने कालाअंब और पुरुवाला में भी अवैध खनन के चालान किए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे।
जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने सिरमौर जिले में अवैध खनन और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ा प्रहार किया है। पुलिस ने पांवटा साहिब उपमंडल में जिला सिरमौर के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध खनन व मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले टिप्परों पर कार्रवाई की। चार घंटे के नाइट ऑपरेशन में पुलिस ने खनन माफिया की कमर तोड़ दी।
रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक चलाया अभियान
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार डीएसपी हेडक्वार्टर रमाकांत ठाकुर की अध्यक्षता में केयूआरटी तैयार कर 29 अक्टूबर की रात 12.00 बजे से 30 अक्टूबर सुबह 04.00 बजे तक पांवटा साहिब में अवैध खनन के विरुद्ध अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर टीमें तैनात कर विशेष कार्रवाई की गई है।
23 टिप्पर किए गए जब्त
चार घंटे के अभियान के दौरान पांवटा साहिब में 24 टिप्परों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है। जिनमें से 23 टिप्परों को मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत पुलिस द्वारा जब्त किया गया है।
कालाअंब और पुरुवाला में अवैध खनन के 16 चालान किए
इसके अतिरिक्त जिला में पुलिस थाना कालाअंब ने 01 चालान व पुरुवाला ने भी अवैध खनन के तहत कार्रवाई करते हुए 16 चालान खनन अधिनियम के अन्तर्गत किए हैं। जिनमें से 01 वाहन को जब्त किया गया है।
यह भी पढ़ें: हिमाचल में चुनाव का सामना करने का साहस नहीं, बिहार में झूठ बोल रहे CM, जयराम ने पटना में की प्रेस कान्फ्रेंस पर घेरे सुक्खू
48 घंटे में 42 चालान किए
जिला सिरमौर पुलिस ने पिछले 48 घंटों में ओवर लोडिंग मोटर वाहन एक्ट और माइनिंग एक्ट में कुल 42 चालान किए हैं। जिनमें कुल 25 टिप्पर इंपाउंड किए हैं। जिला सिरमौर के पुलिस अधीक्षक निश्चित सिंह नेगी ने बताया कि भविष्य में भी मोटर वाहन अधिनियम व अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।