हिमाचल पुलिस का सिरमौर में अवैध खनन पर नाइट ऑपरेशन, 4 घंटे के एक्शन में 23 टिप्पर जब्त, स्पेशल टीम गठित

जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने सिरमौर जिले में अवैध खनन और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ा प्रहार किया है। पुलिस ने पांवटा साहिब उपमंडल में जिला सिरमौर के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध खनन व मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले टिप्परों पर कार्रवाई की। चार घंटे के नाइट ऑपरेशन में पुलिस ने खनन माफिया की कमर तोड़ दी।

रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक चलाया अभियान पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार डीएसपी हेडक्वार्टर रमाकांत ठाकुर की अध्यक्षता में केयूआरटी तैयार कर 29 अक्टूबर की रात 12.00 बजे से 30 अक्टूबर सुबह 04.00 बजे तक पांवटा साहिब में अवैध खनन के विरुद्ध अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर टीमें तैनात कर विशेष कार्रवाई की गई है।

23 टिप्पर किए गए जब्त चार घंटे के अभियान के दौरान पांवटा साहिब में 24 टिप्परों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है। जिनमें से 23 टिप्परों को मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत पुलिस द्वारा जब्त किया गया है।