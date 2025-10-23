हाब्बन: माता काली मेले के समापन में MLA रीना कश्यप का संस्कृति संरक्षण वादा, मंदिर जीर्णोद्धार के लिए दिए 5 लाख

जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के राजगढ़ उपमंडल की हाब्बन पंचायत में दो दिवसीय माता काली टोकरू मेले के समापन अवसर पर पच्छाद की विधायक रीना कश्यप मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर रीना कश्यप ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेले और त्योहार हमारे संस्कृति के परिचायक हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेलों और त्योहारों में आपसी मेलजोल बढ़ता है। सदियों से हमारे देश में मेलों का आयोजन होता है। विधायक रीना कश्यप ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हाब्बन पंचायत मेरी पंचायत की तरह अपनी पंचायत है। प्रदेश में भाजपा की सरकार आने पर हाब्बन क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा।