Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हाब्बन: माता काली मेले के समापन में MLA रीना कश्यप का संस्कृति संरक्षण वादा, मंदिर जीर्णोद्धार के लिए दिए 5 लाख

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 06:48 PM (IST)

    विधायक रीना कश्यप ने हाब्बन पंचायत में माता काली टोकरू मेले के समापन पर कहा कि मेले हमारी संस्कृति के परिचायक हैं। उन्होंने हाब्बन क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और हाब्बन मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 5 लाख रुपये देने की घोषणा की। साथ ही, मेला कमेटी को 1 लाख रुपये देने की घोषणा की।

    prefferd source google
    Hero Image

    रीना कश्यप ने हाब्बन मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के राजगढ़ उपमंडल की हाब्बन पंचायत में दो दिवसीय माता काली टोकरू मेले के समापन अवसर पर पच्छाद की विधायक रीना कश्यप मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर रीना कश्यप ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेले और त्योहार हमारे संस्कृति के परिचायक हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेलों और त्योहारों में आपसी मेलजोल बढ़ता है। सदियों से हमारे देश में मेलों का आयोजन होता है। विधायक रीना कश्यप ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हाब्बन पंचायत मेरी पंचायत की तरह अपनी पंचायत है। प्रदेश में भाजपा की सरकार आने पर हाब्बन क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा।

    विधायक ने ग्रामीणों की मांग पर हाब्बन मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही मेले के आयोजन के लिए मेला कमेटी को 1 लाख देने की घोषणा की। इस अवसर पर खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें विधायक ने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी वितरित की। इस मौके पर हाब्बन ग्राम पंचायत प्रधान रीना ठाकुर सहित अन्य गण मान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे।