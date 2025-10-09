हिमाचल: Education और Principal भी गलत, चेक में स्पेलिंग गलती होने पर टीचर सस्पेंड; सस्पेंशन लेटर में ढेरों गलतियां

Language
    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 06:51 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के नाहन में एक ड्राइंग टीचर द्वारा गलतियों से भरे चेक का मामला सामने आया है, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। प्रधानाचार्य ने बिना जांच के चेक पर हस्ताक्षर किए थे। निलंबन पत्र में भी गलतियाँ पाई गईं, जिससे शिक्षा विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। उपनिदेशक से संपर्क नहीं हो पाया।

    हिमाचल में चेक में स्पेलिंग गलत होने पर टीचर सस्पेंड। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, नाहन पिछले दो सप्ताह से देश भर में हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। देशभर तथा सोशल मीडिया में लाखों लोग जिला सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोनहाट के ड्राइंगटीचर द्वारा गलतियों से भरे हुए चेक के बाद यह सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गया। 25 सितंबर को प्रधानाचार्य ने गलतियों से भरे हुए चेक को बिना जांचपड़ताल के साइन किया।

    उसके बाद 27 सितंबरकोचेक को बैंक भेजा गया। बैंक ने चेक को गलतियों के चलते रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद 28 सितंबर को गलतियों से भरा चेक अचानक से सोशल मीडिया में वायरल हो गया। उसके बाद 29 सितंबर को गलतियों से भरा चेक प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया की सुर्खियां बना।

    देशभर में शिक्षा विभाग की फजीहत के बाद शिक्षा निदेशक ने ड्राइंगटीचर को शिमलामुख्यालय में तलब किया। जवाब संतोष जनक न मिलने पर जिला सिरमौरएलिमेंट्रीएजुकेशन के उपनिदेशक ने ड्राइंगटीचर को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही उनका हेडक्वार्टर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयहरिपुरधार कर दिया गया। 4 अक्टूबर को ड्राइंगटीचर का जो सस्पेंशनलेटर जारी हुआ था। वह भी चेक की तरह गलतियों से भरा हुआ था।

    इसके बाद एक और बहस देश में शुरू हो गई कि जब ड्राइंग मास्टर को चेक में गलतियां होने पर सस्पेंड कर दिया गया। तो क्या जिस क्लर्क, अस्सिटेंट क्लर्क, सुपरीटेंडेंट या डिप्टी डायरेक्टर, जिसकिसीनेभीसस्पेंशनलेटर बनाया। उन पर शिक्षा विभाग क्यों करवाई नहीं कर रहा है।

    कला अध्यापक अतर सिंह के निलंबन पत्र में एजुकेशन, सिरमौर, प्रिंसिपल तथा पिनकोड गलत लिखा गया था। educationकी स्पेलिंग educatioinलिखा गया। Sirmourकी स्पेलिंग sirmaurलिखी है। Principalकी स्पेलिंग princpalलिखी हैं।

    शिलाईरोनहाट का पिनकोड 173027 है, जो कि पत्र में 173025 लिखा गया है। उधर जब इस संदर्भ में जिला सिरमौरएलिमेंट्रीएजुकेशन के उपनिदेशक से पक्ष लेने के लिए बार-बार फोन कर संपर्क करना चाहा, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया।