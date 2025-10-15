नाहन जेल में हत्या के सजायाफ्ता कैदी की हार्ट अटैक से मौत, अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में तोड़ा दम

जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर मुख्यालय नाहन की आदर्श केंद्रीय कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। नाहन पुलिस ने कैदी का पोस्टमार्टम करवाकर बुधवार को शव उसके परिजनों को सौंप दिया है।

नाहन पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 50 वर्षीय राजेन्द्र सिंह पुत्र सुरजीत सिंह, निवासी 5-C/42, विष्णु गार्डन खुईवाली गली नई दिल्ली वर्ष 2004 में शिमला में हुए एक हत्या के मामले में नाहन जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था।

वह अब तक केवल एक बार पैरोल पर गया था। मंगलवार दोपहर बाद को उसे आर्थो संबंधी जांच के लिए पुलिस टीम द्वारा मेडिकल कॉलेज अस्पताल नाहन ले जाया जा रहा था। इसी दौरान गुन्नूघाट के समीप राजेंद्र सिंह को अचानक चक्कर आ गया और वह बेहोश हो गया।