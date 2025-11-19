सिरमौर: 2023-24 के सुपरस्टार स्टूडेंट्स को मिला सम्मान, कांग्रेस प्रवक्ता रूपेंद्र ठाकुर ने किया पुरस्कृत
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रूपेंद्र ठाकुर ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में भाग लिया। उन्होंने शैक्षणिक सत्र 2023-24 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया और शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने शिक्षकों की भूमिका की भी सराहना की।
जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय त्रिलोकपुर में बुधवार को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं सचिव रूपेंद्र ठाकुर ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।
विद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए समाजसेवी रूपेंद्र ठाकुर ने विद्यार्थियों को जीवन में अनुशासन, लक्ष्य और सत्कार्यों के महत्व से परिचित करवाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पढ़ाई ही भविष्य को मजबूत बनाने का आधार है।
इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही, उन्होंने छात्रों को मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग, समय बर्बाद करने वाली संगति और विशेषकर नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने की कड़ी सीख दी।
ठाकुर ने यह भी कहा कि पढ़ाई के साथ खेल को संतुलित रूप से अपनाने पर ही संपूर्ण विकास सुनिश्चित होता है। उन्होंने छात्रों को अध्यापकों का सम्मान करने और उनके मार्गदर्शन का पालन करने की प्रेरणा दी, जिसे उन्होंने छात्र जीवन की सच्ची सफलता बताया।
उनके प्रेरक संदेश ने छात्रों में उत्साह, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का नया प्रवाह उत्पन्न किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य प्रिया तोमर, एसएमसी अध्यक्ष पवन भारद्वाज, रोड सेफ्टी समिति के अध्यक्ष नरेंद्र तोमर, मदन सूर्यवंशी, विगार्ड कम्पनी के जीएम एसके मेहता, त्रिलोकपुर मंदिर के एसीएफ प्रताप पराशर तथा नरेंद्र कुमार सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने बच्चों को मेहनत, अनुशासन और अच्छे संस्कारों को जीवन का आधार बनाने की प्रेरणा दी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।