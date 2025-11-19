सिरमौर: 2023-24 के सुपरस्टार स्टूडेंट्स को मिला सम्मान, कांग्रेस प्रवक्ता रूपेंद्र ठाकुर ने किया पुरस्कृत

जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय त्रिलोकपुर में बुधवार को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं सचिव रूपेंद्र ठाकुर ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।

विद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए समाजसेवी रूपेंद्र ठाकुर ने विद्यार्थियों को जीवन में अनुशासन, लक्ष्य और सत्कार्यों के महत्व से परिचित करवाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पढ़ाई ही भविष्य को मजबूत बनाने का आधार है।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही, उन्होंने छात्रों को मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग, समय बर्बाद करने वाली संगति और विशेषकर नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने की कड़ी सीख दी।

ठाकुर ने यह भी कहा कि पढ़ाई के साथ खेल को संतुलित रूप से अपनाने पर ही संपूर्ण विकास सुनिश्चित होता है। उन्होंने छात्रों को अध्यापकों का सम्मान करने और उनके मार्गदर्शन का पालन करने की प्रेरणा दी, जिसे उन्होंने छात्र जीवन की सच्ची सफलता बताया।